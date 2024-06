PHOTO CHRISTOPH SOEDER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La veuve d’Alexeï Navalny rencontrera Justin Trudeau et Mélanie Joly mardi

(Ottawa) La veuve de l’ancien opposant politique russe Alexeï Navalny devrait rencontrer mardi le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly à Ottawa.

La Presse Canadienne

La visite de Ioulia Navalnaya survient quatre mois après la mort de son mari dans une prison russe, alors que celle-ci s’engage à poursuivre son travail.

Alexeï Navalny était considéré comme l’ennemi le plus féroce du président russe Vladimir Poutine et s’était présenté aux élections pour lutter contre la corruption au sein du gouvernement.

Il a été harcelé à plusieurs reprises, attaqué avec des produits chimiques et empoisonné aux agents neurotoxiques, avant d’être emprisonné.

Après sa mort en février, Justin Trudeau a accusé Vladimir Poutine d’avoir fait exécuter le dissident politique pour étouffer une voix de l’opposition.

Mélanie Joly rencontrera Mme Navalnaya à Ottawa mardi après-midi, et elles devraient discuter des droits de la personne en Russie et des risques auxquels sont confrontés les dissidents politiques. Ioulia Navalnaya devrait également rencontrer le premier ministre canadien.

Le Canada a convoqué l’ambassadeur de Russie pour le réprimander à la suite de la mort d’Alexeï Navalny en février, et le gouvernement fédéral a sanctionné certains responsables russes liés à sa mort.

Une déclaration publiée par l’ambassade de Russie sur le réseau social X en février demandait au Canada de cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Russie.

Moscou nie avoir joué un quelconque rôle dans la mort du meneur de l’opposition et a déclaré qu’il était mort alors qu’il se promenait dans la colonie pénitentiaire au-dessus du cercle arctique, où il purgeait une peine de 19 ans de prison.

L’ambassade de Russie n’a encore publié aucune déclaration concernant la visite de Mme Navalnaya au Canada.