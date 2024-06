(Fort Good Hope) Un incendie de forêt qui a forcé l’évacuation d’une communauté isolée des Territoires du Nord-Ouest a continué de s’étendre lundi, mais des vents violents devraient éloigner les flammes.

La Presse Canadienne

Les pompiers ont déclaré que des températures plus chaudes risquaient d’augmenter l’activité des incendies près de Fort Good Hope. Le temps devrait rester le même mardi. Aucune précipitation n’est prévue au cours des prochains jours.

La communauté a reçu l’ordre d’évacuer samedi, alors que l’incendie se trouvait à moins de deux kilomètres, et il a ensuite atteint le village.

L’incendie incontrôlable s’est étendu dimanche soir, passant de neuf à plus de 13 kilomètres carrés.

Aucune structure incendiée n’a cependant été signalée.

« Nous n’avons perdu aucune maison ni aucun bâtiment », s’est réjoui le chef de Fort Good Hope, Collin Pierrot, lors d’un point de presse.

Un peu plus de 100 des 500 habitants de la communauté sont restés sur place pour aider à éteindre les incendies, a-t-il ajouté.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a envoyé des équipes de pompiers supplémentaires dans la région.

PHOTO JOSH FERGUSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Des bénévoles déchargent et installent des lits de camp au Dennis Drolet Memorial Hall avant l’arrivée des personnes évacuées de Fort Good Hope, à Norman Wells, le samedi 15 juin 2024.

Ceux qui étaient au sol patrouillaient dans le périmètre et attaquaient les points chauds. Des avions-citernes et des hélicoptères ont également largué des seaux de retardateur et d’eau pour ralentir la croissance de l’incendie.

La plupart des personnes évacuées ont été envoyées vers le sud, à Norman Wells, tandis que d’autres ont été transférées vers un camp de pêche voisin et vers la Première Nation de Deline.

M. Pierrot a remercié les résidents qui ont proposé d’accueillir les évacués sur place.

Tous ceux qui aident en ce moment traversent eux-mêmes beaucoup de choses, indépendamment de la lutte contre l’incendie. Nous avons encore des familles auxquelles nous devons penser. Collin Pierrot

Le gouvernement territorial n’a pas avancé d’échéancier quant au moment où les résidents pourront rentrer chez eux.

PHOTO JOSH FERGUSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Un avion de lutte contre les incendies du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest atterrit à Norman Wells, le dimanche 16 juin 2024.

« Une fois que nous aurons sécurisé le périmètre, maîtrisé l’incendie et qu’il sera jugé sous contrôle, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour les résidents de rentrer », a indiqué Frank McKay, responsable de l’information sur les incendies.

Les évacués envoyés à Norman Wells ont été accueillis avec un repas chaud et un logement.

Le maire Frank Pope a souligné que c’était la première fois en 20 ans que la ville devait accueillir des personnes évacuées à cause d’un incendie de forêt. La ville a ouvert son aréna pour abriter ceux qui n’ont pas d’endroit où aller.

Le village de Norman Wells a interdit les feux jusqu’à nouvel ordre.

Les incendies de forêt ont également mis sous pression son approvisionnement en carburant.

Norman Wells compte normalement sur une barge pour transporter des marchandises et du carburant lorsque la route hivernale est fermée. Mais les faibles niveaux d’eau dans la région ont interrompu le transport maritime, a fait savoir M. Pope, laissant le transport aérien comme seule option, ce qui peut être coûteux.