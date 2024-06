Un document judiciaire montre que l’homme d’affaires et milliardaire canadien Frank Stronach est accusé d’avoir agressé sexuellement trois plaignantes différentes.

La Presse Canadienne

Le document, qui expose les accusations portées contre l’homme de 91 ans, indique que les incidents présumés ont eu lieu en 1980, en 1986 et l’année dernière.

La semaine dernière, la police a déclaré que M. Stronach avait été inculpé d’un chef de viol, d’un chef d’attentat à la pudeur contre une femme, d’un chef de séquestration et de deux chefs d’agression sexuelle, mais elle a donné peu de détails sur les allégations.

L’avocat de la défense pénale Brian Greenspan a déclaré qu’il représentait M. Stronach et que son client « nie catégoriquement les allégations d’irrégularités qui ont été portées contre lui ».

M. Stronach est le fondateur et ancien directeur général du géant de la fabrication de pièces automobiles Magna International. Un porte-parole de l’entreprise a affirmé la semaine dernière que M. Stronach avait renoncé au contrôle de l’entreprise il y a plus de dix ans et qu’il n’y était plus affilié.

La police a indiqué que M. Stronach avait été libéré sous conditions et qu’il doit comparaître au palais de justice de Brampton, en Ontario, le 8 juillet.