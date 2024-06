Malgré l’avis défavorable de la CDPQ Plein gaz vers un troisième lien autoroutier

(Québec) François Legault va de l’avant avec son troisième lien autoroutier sans transport collectif entre Québec et Lévis, même si la Caisse de dépôt le déconseillait. Il donne également le go à la première phase du tramway de Québec, mais veut étudier davantage la suggestion d’un réseau de SRB à Québec et Lévis.