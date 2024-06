François Legault va de l’avant avec son troisième lien autoroutier sans transport collectif entre Québec et Lévis, même si la Caisse de dépôt le déconseillait.

(Québec) François Legault va de l’avant avec son troisième lien autoroutier sans transport collectif entre Québec et Lévis, même si la Caisse de dépôt le déconseillait. Il donne également le go à la première phase du tramway de Québec, mais veut étudier davantage la suggestion d’un réseau de SRB à Québec et Lévis.

Le premier ministre justifie sa décision d’aller de l’avant coûte que coûte avec la construction d’un nouveau lien autoroutier en affirmant que la fermeture prolongée du pont Pierre-Laporte serait catastrophique pour l’économie de la région puisque 10 500 camions par jour l’empruntent. Aucun coût ni échéancier n’ont été annoncés.

« Pour des raisons de sécurité économique, notre gouvernement s’engage à planifier et à construire un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis. […] En prenant un pas de recul, on fait le constat que l’enjeu de sécurité économique est très important. C’est pour ça qu’on change notre décision », a expliqué le premier ministre en conférence de presse jeudi.

Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier, c’est un projet dont on parle depuis très longtemps. Comme premier ministre, c’est le genre de dossier, où peu importe la décision, il y a du monde qui vont chialer. François Legault

Une alternative moins coûteuse, dit Duclos

Cet argument est toutefois remis en question par le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, qui a affirmé la veille que le pont de Québec, dont le gouvernement fédéral est nouvellement propriétaire, pourrait accueillir du camionnage lourd avec la réfection de son tablier en cas d’urgence. Cette alternative serait moins coûteuse que la construction d’un nouveau pont.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos

Le premier ministre a indiqué qu’il l’ignorait, et qu’il faudrait étudier la question. « Je ne peux pas vous répondre parce que c’est la première fois que j’entends parler de ça », a-t-il dit. Il s’est demandé où M. Duclos avait pris cette information. Le cabinet de M. Duclos souligne que l’information provient d’une étude réalisée par le consortium CIMA+/Tetra Tech, remis au ministère des Transports du Québec en 2016, qui souligne qu’un SRB pourrait emprunter le pont de Québec avec des aménagements.

Dans son rapport, la Caisse de dépôt souligne également que « les avis sont toutefois partagés sur la solution à privilégier ». « Si plusieurs considèrent la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour répondre à ces enjeux, d’autres donnent la priorité au fait de sécuriser et d’optimiser les infrastructures existantes, sans oublier le développement du transport collectif et actif », explique le rapport.

Quant à un nouveau lien autoroutier, la CDPQ le déconseillait.

Les constats de la Caisse de dépôt Les gains de temps sur les ponts existants seraient faibles ;

Dans le sens principal de circulation lors de la période de pointe du matin (Lévis vers Québec), il y aurait généralement peu d’amélioration sur le réseau routier et sur l’axe des ponts existants malgré l’ajout d’une nouvelle capacité interrives ;

L’amélioration relative de la circulation et le gain de temps effectif sur l’axe des ponts existants seraient limités, en moyenne de 5 minutes ;

Ces gains se traduiraient à terme par une hausse importante de la congestion sur le réseau routier sur le territoire de la ville de Québec, notamment l’A40 et l’A440 ;

L’ajout d’un lien interrives à l’est aurait pour effet de déplacer la congestion observée à la tête des ponts existants, n’entraînant à terme aucun bénéfice de mobilité sur le réseau routier ;

« Pour ces raisons, CDPQ Infra ne préconise pas la réalisation d’un nouveau lien routier interrives ».

À cela s’ajoutent des contraintes géographiques bien réelles. L’insertion d’un pont autoroutier pour le raccorder à l’autoroute 440 depuis le fleuve nécessite la construction d’un ouvrage de raccordement de grande envergure pour le raccorder à l’autoroute 440, et c’est sans compter la présence de milieux humides et des aires protégées. Le projet est également « incompatible avec le projet de transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain ».

En avril, le gouvernement annonçait pourtant le contraire. « Un boulevard urbain, c’est sine qua non », disait le ministre Jonatan Julien en conférence de presse. « Si on ne pense pas à ça, arrêtons de travailler là-dessus, les amis. Pour moi, ça, c’est acquis », affirmait le ministre en présentant trois concepts primés à l’issue d’un concours d’idées international pour requalifier une bande de terre située entre le fleuve et l’autoroute sur 8,6 km, de la baie de Beauport jusqu’au parc de la Chute-Montmorency. C’est dans ce secteur qu’il faudrait construire un échangeur routier.

M. Julien, qui participait à la conférence de presse, a affirmé que des annonces seraient faites en temps et lieu, mais qu’il comptait toujours aménager ce boulevard urbain.

Du côté du transport collectif, le premier ministre s’engage à construire la « colonne vertébrale » du projet de tramway proposé par la CDPQ, mais veut parler aux maires de Québec et de Lévis avant d’aller de l’avant avec les services de SRB proposé dans le rapport de la Caisse. Il ne ferme pas la porte aux phases 2 et trois du projet, des prolongements du réseau de tramway.

Par contre, le tunnel de transport collectif proposé par la caisse « n’est pas dans nos priorités », a-t-il dit. Quant au troisième lien autoroutier, M. Legault ne prévoit pas qu’il soit emprunté par du transport collectif. Il ne souhaite pas non plus commander des études pour évaluer les risques économiques encourus par la fermeture du pont Pierre-Laporte.