Mobilité dans la Capitale-Nationale Ce qu’il faut savoir du plan de 15 milliards

Mandatée par Québec il y a six mois, CDPQ Infra a présenté mercredi ses solutions pour la mobilité dans la capitale. Elle livre un mode d’emploi « ambitieux » et « cohérent », dont la réalisation prendrait 15 ans. Exit le troisième lien autoroutier. Avec son plan CITÉ (Circuit intégré de transport express), la Caisse mise gros sur les transports collectifs : 70 km de tramway et de service rapide par bus (SRB). Elle rêve même d’un tunnel entre Québec et Lévis entièrement dédié au tramway. Voici le rapport en cinq temps.