Impact de la tarification carbone Réduction des émissions de GES de plus de 12 % par année d’ici 2030

(Ottawa) Des données de modélisation fédérale récemment publiées suggèrent que la tarification du carbone imposée aux consommateurs et aux grandes industries réduira les émissions de gaz à effet de serre de plus de 12 % par année d’ici 2030 et réduira aussi de 0,9 % le PIB national.