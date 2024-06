(Ottawa) Des acteurs étrangers tentent d’interférer avec les médias canadiens, et les journalistes et leurs patrons doivent en être conscients, a prévenu mercredi le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

Toutes les formes de médias, y compris les médias grand public, sont soumises à l’ingérence de personnes malveillantes, a déclaré le député libéral David McGuinty.

Il a indiqué qu’il ne pouvait pas divulguer de détails, car l’information est classifiée.

Les médias ont été montrés du doigt dans un récent examen du comité présidé par M. McGuinty.

Il met en évidence la manière dont la Chine et l’Inde interfèrent avec le contenu médiatique canadien en s’engageant directement auprès des journalistes et des dirigeants des médias.

L’ingérence étrangère est clairement présente dans les médias, et elle est pointée du doigt dans l’examen, non seulement dans notre examen le plus récent, mais aussi dans le précédent. David McGuinty, député libéral

« Vous devriez le lire et le transmettre à vos propriétaires et éditeurs. »

Le dernier rapport indique qu’il existe des exemples de la Chine payant pour publier des articles de presse sans attribution, finançant des voyages de médias en Chine, faisant pression sur des journalistes pour qu’ils retirent des articles et créant de faux comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser de la désinformation.

Le rapport précise également que l’Inde a développé un réseau de contacts à travers lequel elle mène des activités d’ingérence impliquant des journalistes, des membres de communautés ethnoculturelles et des parlementaires.

Le rapport expurgé est basé sur des renseignements secrets, qui souvent ne donnent pas une image complète de la situation et n’équivalent pas à des preuves.

Ces États ciblent le Canada pour exploiter sa société ouverte et pénétrer dans les institutions afin d’atteindre leurs objectifs, souligne le rapport de 2019 du comité.

Cela inclut la manipulation des médias, qui pose un risque important pour les droits et les libertés des Canadiens et pour la souveraineté du pays, selon ce même rapport.