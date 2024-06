Concours de hot-dogs du 4 juillet Joey Chestnut exclu car il promeut de la viande végétale

(New York) Un champion américain d’un célèbre concours d’ingestion de hot-dogs ne pourra pas participer à la compétition le 4 juillet à New York, car il promeut une marque concurrente de viande végétale, a annoncé l’organisateur de ce rendez-vous plus que centenaire.