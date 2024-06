(Québec) Après avoir consulté des milliers de pages d’études et rencontré des dizaines d’intervenants, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) propose un vaste plan de 15,5 milliards pour la mobilité dans la capitale.

Les experts de CDPQ Infra ont présenté mercredi leur rapport de 140 pages, qui conclut à la nécessité d’un tramway pour Québec.

Quant à l’épineux dossier du troisième lien, la Caisse est claire : « les analyses démontrent qu’un lien interrives routier de plus ne peut pas être justifié du point de vue de la mobilité, et CDPQ Infra ne préconise donc pas sa réalisation ».

IMAGE TIRÉE DU RAPPORT DE CDPQ INFRA Le réseau de tramway proposé par la Caisse est indiqué en mauve, et celui de SRB en bleu.

La Caisse se montre toutefois favorable à un troisième lien… de transports en commun. Elle propose une ligne de tramway qui relierait les deux centres-villes en six minutes.

Le réseau proposé par la Caisse s’intitule Plan CITÉ (circuit intégré de transport express). Il s’articule ainsi :

Un réseau de tramway de 28 km à Québec au coût de 7 milliards, qui reprend le projet de la Ville, avec des antennes à Charlesbourg, d’Estimauville et Lebourgneuf.

Des circuits de service rapide par bus (SRB) de 30 km en deux réseaux, un à Québec et un à Lévis, qui se connectent au tramway. L’une des lignes de SRB relie les deux rives, au coût de 4,5 milliards. Ceci inclut un ensemble de nouvelles voies réservées sur les autoroutes totalisant plus de 30 km.

Un lien interrives de 7 km entre les centres-villes de Québec et Lévis, soit un tunnel dédié à un tramway. Il est estimé à 4 milliards.

« C’est une vision et un plan emballants, dont on est fiers. C’est cohérent et ça répond à énormément de besoins », a commenté Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra dans une conférence de presse mercredi à Québec. M Arbaud a d’ores et déjà manifesté l’appétit de la Caisse à réaliser cet important chantier de transports en commun.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-Marc Arbaud (à droite)

La Caisse a reçu en novembre dernier le mandat du gouvernement Legault d’analyser la mobilité dans la grande région de Québec. Au terme de six mois de travaux et après avoir rencontré 172 parties prenantes, elle conclut qu’un tramway est nécessaire dans la capitale.

« Le tramway, c’est la bonne solution, même en tenant en compte de la densification. Autrement c’est surcapacitaire », note M. Arbaud, qui écarte l’idée d’un métro.

Le tramway proposé par la Caisse est essentiellement le même que celui qui était défendu par l’ancien maire Régis Labeaume et l’actuel, Bruno Marchand. La Caisse pense toutefois pouvoir améliorer le projet, avec des voitures hybrides qui retirent des fils à certains endroits. Elle propose aussi d’abaisser la dalle de béton et d’utiliser des rames plus courtes, entre 40 et 35 mètres, pour réduire des coûts de construction.

Quelques 80 000 personnes seraient transportées chaque jour et la Caisse prévoit des « gains de temps et de fiabilité » par rapport aux autobus actuels qui desservent la ville de Québec.

La première phase du tramway, de Le Gendre à Charlesbourg, pourrait être livrée dès 2030, estime la CDPQ Infra. Celle-ci se dit par ailleurs intéressée à réaliser le projet, si le gouvernement lui en donne le mandat.

Non au troisième lien autoroutier

La Caisse a aussi analysé six tracés pour un éventuel troisième lien autoroutier. Elle ne recommande pas au gouvernement de construire un tel ouvrage.

« Fondamentalement, ça n’améliore pas, ou peu, la mobilité. Dans certaines considérations, ça déplace la congestion d’un point A au point B », conclut Jean-Marc Arbaud.

Les experts de la Caisse estiment que les axes principaux de transports à Québec sont déjà passablement congestionnés. Un troisième lien ne ferait qu’aggraver cet état de cause, en déversant des milliers d’automobiles de la Rive-Sud créant un effet d’entonnoir.

Un troisième lien autoroutier, qui coûterait des milliards de dollars, n’engendrerait que des gains de temps de 5 minutes pour les automobilistes des ponts existants, conclut la Caisse.

Celle-ci a d’ailleurs analysé six tracés pour un éventuel troisième lien. Elle écarte d’emblée un tracé par l’île d’Orléans.

« Le lien du côté de l’île d’Orléans, on est dans une zone patrimoniale et dans un environnement avec des zonages agricoles à plusieurs endroits. Donc un lien ici est extrêmement difficile, sinon impossible. C’est possiblement l’endroit le plus compliqué », indique Denis Andlauer, vice-président, Exploitation, CDPQ Infra.

Elle retient deux axes potentiels, mais conclut finalement qu’ils ne sont pas justifiés.

La Caisse note toutefois dans son rapport que plusieurs participants à ses rencontres ont « ont émis des préoccupations quant à la sécurité et la redondance des ponts existants ». Ces intervenants s’inquiètent notamment du transport de marchandises dans la région si le pont Pierre-Laporte fermait.

Mais ces considérations « dépassent le mandat de CDPQ Infra », qui laisse au gouvernement le soin d’analyser cette question.

La Caisse propose toutefois un nouveau lien interrives, un tunnel uniquement dédié à un tramway qui pourrait être construit à partir de 2035.