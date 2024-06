(San José) La presse nicaraguayenne en exil au Costa Rica a rapporté mercredi que Humberto Ortega, frère du président nicaraguayen Daniel Ortega, a été admis en urgence à l’hôpital militaire de Managua après « des symptômes de crise cardiaque ».

Agence France-Presse

« Vers sept heures du soir, mardi 11 juin, un contingent de forces de police a transféré le général à la retraite Humberto Ortega à l’hôpital militaire de Managua pour faire face à une urgence médicale », a indiqué le journal Confidencial, citant des « sources liées à cet établissement ».

Les médias nicaraguayens travaillant principalement depuis le Costa Rica, tels que 100 % Noticias et le quotidien La Prensa, ont rapporté qu’Humberto Ortega, ancien chef de l’armée et critique du gouvernement autoritaire de son frère, avait été admis « pour des symptômes d’une crise cardiaque à son domicile ».

Le gouvernement nicaraguayen n’a fait aucun commentaire.

Mi-mai, la police nicaraguayenne avait annoncé avoir installé une « unité de soins médicaux » au domicile du frère du président Ortega, une mesure interprétée par l’opposition en exil comme une assignation à résidence.

Le week-end précédant cette annonce, Humberto Ortega, 77 ans, avait accordé une interview à un média en ligne dans laquelle il déclarait que son frère Daniel, 78 ans, n’avait pas de successeur et que son cercle de pouvoir s’effondrerait s’il venait à disparaître.

Une semaine plus tard, Daniel Ortega a accusé son frère d’avoir commis un acte de « trahison de la patrie » en 1992 en décorant un militaire américain. « Le chef de l’armée avait déjà vendu son âme au diable », a-t-il ajouté en prononçant l’annulation du décret par lequel la médaille avait été attribuée.

PHOTO LEONARDO FERNANDEZ VILORIA, ARCHIVES REUTERS Le président du Nicaragua, Daniel Ortega

Daniel et Humberto Ortega ont été guérilleros au sein du mouvement sandiniste qui a pris le pouvoir en 1979 après avoir renversé la dictature d’Anastasio Somoza, dernier dirigeant d’une dynastie soutenue par les États-Unis qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant quatre décennies.

Humberto a pris la tête de l’armée jusqu’en 1995, tandis que Daniel a dirigé le mouvement avant d’être élu président de 1985 à 1990.

Des divergences politiques entre les frères se sont faites jour dans les années 1990 et leurs chemins se sont séparés depuis.

Daniel Ortega est revenu au pouvoir en 2007 et s’est depuis engagé dans des pratiques de plus en plus autoritaires, supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels et prenant le contrôle de tous les organes de l’État.