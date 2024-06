(Québec) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) recommande un tramway pour la capitale et ne voit pas la nécessité d’un troisième lien autoroutier, selon des informations de plusieurs médias confirmées par La Presse.

CDPQ Infra doit dévoiler demain son étude sur la mobilité dans la grande région de Québec, commandée par le gouvernement Legault en novembre dernier. Selon nos informations, la Caisse est même prête à devenir maître d’œuvre du projet, dont les coûts avaient explosé, sans toutefois devenir opérateur. Cette solution est vue d’un bon œil au gouvernement.

Dans son étude, dont les grandes lignes ont d’abord été dévoilées par Radio-Canada, CDPQ Infra recommande toutefois de revenir au tracé entre Le Gendre et Charlesbourg. Il s’agit du tracé que proposait à l’origine Régis Labeaume en mars 2018 lorsqu’il a annoncé le projet de tramway. Charlesbourg avait depuis été remplacé par D’Estimauville après une intervention du gouvernement Legault.

CDPQ Infra recommanderait de se rendre à D’Estimauville dans une deuxième phase du projet, et dans Lebourgneuf en troisième lien. L’étude recommanderait également de rapetisser les rames du tramway, pour diminuer la grosseur du tunnel entre Haute et Basse-Ville – et donc les coûts – en plus de sauver certains arbres matures. Le réseau d’alimentation filaire serait également abandonné dans certains secteurs plus denses de la capitale, grâce à l’alimentation par batteries.

La Caisse a aussi analysé six tracés pour un éventuel troisième lien, mais n’en retiendrait aucun. Elle note cependant qu’il pourrait être opportun d’implanter un service rapide sur bus à Lévis, sur le boulevard Guillaume-Couture.

Le rapport de la Caisse a été présenté au caucus caquiste de la Capitale-Nationale lundi, toujours selon la société d’État.

– Avec Tommy Chouinard, La Presse