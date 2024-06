Environnement Canada a publié mardi ses prévisions pour l’été 2024 et celles-ci font état « avec certitude » de températures au-dessus des normales presque partout au pays sauf en Colombie-Britannique et au Yukon.

(Montréal) Les Canadiens peuvent s’attendre à un été chaud, annonce Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). L’organisme n’a pas pu annoncer les précipitations attendues, mais plusieurs conditions laissent présager une autre importante saison des incendies de forêt.

Au Canada, les températures seront au-dessus des normales saisonnières pendant la saison estivale. Rappelons que l’été 2023 a été le plus chaud de l’histoire. L’été 2023 a aussi été la pire saison des incendies de forêt du Canada.

La Colombie-Britannique fera exception. Les météorologues y entrevoient des températures généralement près des normales saisonnières ou légèrement en dessus sur la côte ouest.

La saison des incendies de forêt est difficile à prédire, mais Environnement Canada prévoit que le niveau de précipitations sera inférieur à la normale au cours des mois d’été dans la majeure partie du Canada.

Les précipitations des dernières semaines dans le centre et l’est des Prairies, l’Ontario et le Québec ont soulagé temporairement ces régions, mais le déficit d’eau à long terme à l’échelle du Canada demeure. Les vagues de chaleur, les vents forts et la sécheresse sont tous des facteurs propices au déclenchement des incendies de forêt. L’Alberta et la Colombie-Britannique dénombrent déjà des incendies de forêt.

Cette année, quatre nouvelles cartes seront mises en ligne en juillet pour suivre les particules fines de fumée sur une période de 72 heures. L’application d’Environnement Canada enverra aussi des alertes de qualité de l’air.