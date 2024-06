Avant l’accord, plus de 9000 membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada qui travaillent pour l’Agence des services frontaliers du Canada devaient faire grève à 0 h 01, vendredi.

(Ottawa) Les douaniers du Canada ne prévoient plus de faire grève cette semaine, après que leur syndicat ait conclu une entente de principe avec le gouvernement fédéral.

La Presse Canadienne

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI) ont annoncé mardi avoir conclu une entente avec le gouvernement pour les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada après avoir travaillé « sans relâche ».

Si un tel accord ne pouvait être conclu, l’AFPC prévoyait une grève de plus de 9000 membres à partir de 0 h 01 vendredi.

« C’est une victoire bien méritée pour nos membres à l’ASFC qui protègent les frontières de notre pays et assurent la sécurité de tous les Canadiens et Canadiennes », a fait valoir Sharon DeSousa, présidente nationale de l’AFPC, dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que les détails de l’accord de principe seraient publiés après avoir été partagés avec les membres, jeudi. Les membres du syndicat doivent encore voter pour ratifier et finaliser l’accord.

Dans son propre communiqué de presse, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada précise qu’à la ratification, la nouvelle convention collective pour le groupe Services frontaliers s’appliquera à environ 11 000 fonctionnaires.

Le Conseil du Trésor a déclaré que « de longues heures à la table de négociation » avaient abouti à un accord « équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les Canadiens et Canadiennes ».

Le Conseil a indiqué que l’accord comprend des augmentations de salaire et d’autres avantages, mais il ne partagera plus de détails que plus tard.

« Les fonctionnaires du groupe Services frontaliers jouent un rôle essentiel dans la sûreté et la sécurité de nos frontières et cette entente de principe reconnaît l’importance de ce travail tout en demeurant raisonnable pour les contribuables », a écrit la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, dans le communiqué.

Une grève similaire il y a trois ans a presque paralysé le trafic commercial aux frontières et provoqué d’importants retards à travers le pays.