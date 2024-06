Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a dévoilé aujourd’hui la mise en place d’un nouveau cadre réglementaire concernant les zones inondables. La nouvelle cartographie pourrait concerner 77 000 logements, soit plus de trois fois plus qu’auparavant.

Chloé Bourquin La Presse

« L’objectif du cadre réglementaire qui est proposé, ce n’est absolument pas de délocaliser les citoyens, c’est plutôt d’apporter des mesures pour accroître leur sécurité et protéger leurs biens », précise d’emblée Caroline Robert, directrice principale de la gouvernance et de l’encadrement des zones inondables au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, lors d’un point de presse au sujet de la nouvelle réglementation.

Cette nouvelle cartographie se fera en collaboration avec les municipalités et s’appuiera sur des connaissances scientifiques les plus à jour qui permettront à la fois de prévoir les zones inondables, mais également les déplacements des cours d’eau qui pourront être induits par les changements climatiques. Bien que les nouvelles cartes ne soient pas encore réalisées, les experts estiment que près de 77 000 logements (soit 2 % de la population du Québec) pourraient se retrouver dans une zone inondable – contre 22 000 aujourd’hui.

Cette nouvelle réglementation vise à rendre le Québec plus résilient face aux changements climatiques, précise Caroline Robert. « La cartographie ne crée pas le risque, elle vise à illustrer le risque existant », ajoute-t-elle.

Différentes zones d’intensité

Plus précisément, la nouvelle cartographie définira des zones d’« intensité de l’inondation ». Cette intensité dépendra de deux critères : la probabilité qu’une inondation puisse survenir dans les 25 prochaines années d’une part, et la hauteur que pourrait atteindre le niveau d’eau d’autre part.

Ainsi, une résidence qui a un risque situé entre 7 % et 20 % de subir au moins une inondation dans les 25 prochaines années, pour laquelle le niveau d’eau pourrait être de plus de 60 cm, sera située dans une zone d’intensité « élevée ». Une résidence qui a plus de 70 % de risque de subir une inondation dans les 25 prochaines années, pour un niveau d’eau atteignant 30 cm ou plus, sera quant à elle dans une zone d’intensité qualifiée de « très élevée ».

Travaux et nouvelles constructions

Selon la zone d’intensité dans laquelle une résidence est située, il sera toujours possible de réaliser des travaux de réparation et de rénovation (parfois sous conditions). Mais il ne sera pas possible de reconstruire un bâtiment endommagé de façon importante et situé dans une zone d’intensité très élevée, par exemple ; et les possibilités d’agrandissement dans cette zone seront également très restreintes – cela sera limité à des besoins essentiels, comme le déplacement d’une chambre qui serait située au sous-sol.

Le nouveau cadre réglementaire propose également que dans les zones inondables, il ne soit pas possible de construire de bâtiment dans un nouveau secteur (et ce, même pour une zone à faible risque d’inondation). Dans les quartiers existants avec des terrains vacants, il ne sera possible de construire un nouveau bâtiment que sous certaines conditions (mais cela ne sera pas possible pour une zone dont le risque d’inondation est très élevé).

Il sera cependant possible pour les municipalités de réduire les risques en mettant en place des ouvrages de protection contre les inondations, comme des digues, par exemple, qui visent à protéger les résidences. Dans ce cas, après avoir démontré que la digue était performante, une résidence qui serait protégée par cette digue pourrait voir sa zone d’intensité passer de « très élevée » à « faible ». On dénombre aujourd’hui 32 ouvrages sur le territoire.

Assurances

Concernant les inquiétudes des citoyens situés en zone inondable quant à l’augmentation de leur prime d’assurance, « la modernisation du cadre réglementaire ne va pas venir changer fondamentalement la donne », assure Jean-François Constant, directeur des politiques de l’eau au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. « Nous ne sommes pas des assureurs […], mais on n’a pas eu vent de tendance qui se dessine par rapport à la modification des pratiques », a-t-il affirmé.