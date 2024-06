(Montréal) L’Université McGill tente une nouvelle fois de convaincre les manifestants qui ont installé un campement propalestinien sur son campus il y a plus d’un mois et demi de plier bagage. Dans sa plus récente proposition envoyée aux militants, l’institution s’engage notamment à « examiner » sa participation dans des entités qui tirent la majeure partie de leurs revenus de la production d’armes militaires.

La Presse Canadienne

Les tentes des manifestants sont installées sur le campus de McGill depuis la fin avril, mais la tension s’est accentuée la semaine dernière, lorsque certains militants sont entrés dans un bâtiment de l’université. L’évènement a entraîné une opération policière importante, lors de laquelle les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule à l’extérieur et procédé à une quinzaine d’arrestations.

Le lendemain, la direction de McGill a dénoncé « le recours à toute forme d’intimidation, d’agression et de harcèlement ou aux tactiques illégales ». Elle s’était dite prête à poursuivre les négociations avec les manifestants, mais avait reproché à ces derniers de s’être retirés des pourparlers.

Mardi matin, la direction a confirmé avoir envoyé une nouvelle proposition aux manifestants, se disant « fermement résolue à renouer le dialogue et à échanger de façon transparente et en toute bonne foi ».

Dans sa proposition, McGill s’engage d’abord à examiner sa « participation directe en titres dans des entités tirant la majeure partie de leurs revenus directs de la production d’armes militaires, sans égard au lieu où elles exercent leurs activités ». Un comité se verra confier le mandat de mener une analyse comparative auprès d’autres universités et d’amorcer une « consultation exhaustive » de la communauté étudiante.

Ensuite, l’université promet de divulguer les placements inférieurs à 500 000 $ qu’elle détient – les placements supérieurs à 500 000 $ sont déjà publics. La direction précise toutefois que cet engagement se fera « dans la mesure du possible ».

La proposition ne fait pas mention des liens avec les universités israéliennes, mais affirme que McGill fera « une plus grande place aux institutions et aux intellectuels palestiniens », tout en soutenant les étudiants déplacés en raison de la crise humanitaire à Gaza et ailleurs au Moyen-Orient.

L’une des revendications des organisateurs du campement est que McGill coupe ses liens avec les universités israéliennes, puisqu’ils estiment qu’elles sont « complices du génocide » dans la bande de Gaza.

Finalement, la direction de McGill s’engage à n’imposer aucune sanction disciplinaire aux membres de sa communauté qui ont pris part au campement, mais ajoute que cette « amnistie » prendra fin ce samedi.

« Précisons que cette amnistie ne s’applique pas à certains actes dont nous avons récemment été témoins et qui font présentement l’objet d’une enquête, comme l’introduction de force dans le Pavillon de l’administration James, la destruction de biens, le vandalisme, le harcèlement, etc. », a ajouté la direction.

Dans un communiqué, McGill note que des propositions similaires ont mené à des ententes et au démantèlement volontaire de campements érigés sur le terrain d’autres universités. Le campement qui avait été installé à l’Université du Québec à Montréal a notamment été démantelé par ses participants dans les derniers jours.

« Nous prions instamment les membres de la communauté mcgilloise qui participent au campement d’accepter de discuter de cette nouvelle proposition en toute bonne foi, avec l’aide d’un médiateur qualifié et neutre, dans l’espoir de parvenir à une solution pacifique et satisfaisante pour les deux parties », a souligné l’université.

Au cours du mois de mai, la Cour supérieure a refusé deux demandes d’injonction réclamant la permission de faire démanteler le campement. L’une de ces requêtes avait été déposée par l’Université McGill elle-même.