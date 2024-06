Pour les propriétaires riverains comme pour les municipalités, les travaux de stabilisation en bordure du fleuve Saint-Laurent n’ont rien de simple. Un organisme de la MRC de Portneuf vient de lancer des outils pour aider les uns et les autres.

« C’est compliqué pour les riverains de s’y retrouver, et pour les municipalités aussi », témoigne Guillaume Delair, coordonnateur de projets au Comité ZIP Les Deux Rives.

Avant d’être avec cet organisme de concertation, M. Delair a travaillé durant 11 ans comme coordonnateur de la gestion des cours d’eau à la MRC de Portneuf.

« Les municipalités, il ne faut pas leur jeter la pierre. Elles ont tellement de choses à voir que pour les petites, c’est vraiment trop compliqué de gérer tous ces dossiers et d’avoir des personnes compétentes pour chaque chose », dit-il.

« Il faut se mettre à la place des riverains aussi : des fois, la pilule n’est pas facile à avaler », dit-il en évoquant le coût des plans d’ingénieur qui doivent être faits avant les ouvrages de stabilisation.

« Pour essayer que tout le monde s’y retrouve un peu », l’organisme a lancé ce printemps un « portfolio de solutions techniques écoresponsables » pour la MRC de Portneuf, qui compte cinq municipalités riveraines (Cap-Santé, Deschambault-Grondines, ​Donnacona, Neuville et Portneuf).

PHOTO FOURNIE PAR LE COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES Guillaume Delair (à l’avant), coordonnateur de projets au Comité ZIP Les Deux Rives, lors d’une présentation aux riverains de la municipalité de Neuville

On a fait des plans types qu’on a travaillés avec différents experts pour aider les gens à avoir de bonnes pratiques. On a aussi formé des entrepreneurs qui travaillent au bord des berges pour qu’ils soient mieux outillés pour travailler, et qu’ils connaissent bien la réglementation. Guillaume Delair, coordonnateur de projets au Comité ZIP Les Deux Rives

Des cas d’enrochements ou de murets en béton désuets, ainsi que d’érosion de berges naturelles, ont notamment été documentés, et des guides ont été mis à la disposition des riverains.

PHOTO FOURNIE PAR LE COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES Un muret désuet, qui a tendance à pencher vers le fleuve. « Ces structures provoquent de gros déséquilibres géomorphologiques », souligne le Comité ZIP Les Deux Rives.

Les « aménagements artificiels plus ou moins verticaux comme des murets et des enrochements massifs surdimensionnés » entraînent « des phénomènes d’érosion à leurs extrémités sur les terrains voisins », rappelle la documentation.

Et une telle installation risque de déclencher un « effet de dominos », souligne M. Delair.

Faire comme son voisin

Quand un premier riverain installe « un muret ou un enrochement très, très massif », son voisin « qui avait une berge qui était tout à fait saine » risque de se dire qu’il n’a « pas le choix de stabiliser », explique-t-il.

Et après six à huit ans, parfois même plus vite, on voit un quartier qui a été tout enroché parce qu’il y en a un qui a commencé, alors que ça n’aurait peut-être pas été nécessaire. Guillaume Delair, coordonnateur de projets au Comité ZIP Les Deux Rives

Le guide destiné aux propriétaires riverains fournit notamment la liste des étapes à suivre (à commencer par « Choisir un professionnel pour la conception ») et rappelle qu’en plus du permis municipal, certains travaux nécessitent des autorisations du ministère de l’Environnement et, même, de Pêches et Océans Canada.

Les plans types, qui sont « vraiment spécifiques » à des cas particuliers de la région de Portneuf, sont toutefois « difficilement applicables » à d’autres régions.

« De l’autre côté de Portneuf, ce sont des falaises, c’est complètement différent. On ne va pas retrouver les mêmes problématiques, donc ce ne sont pas les mêmes solutions non plus », illustre M. Delair.

« Ce projet de portfolio, on voudrait le faire sur le reste du territoire. On est en train de rechercher comment on pourrait financer ça. »

L’organisme voudrait aussi y ajouter des éléments, comme des chantiers expérimentaux de stabilisation des berges pour tester des concepts d’aménagement.

Le territoire de ZIP Les Deux Rives s’étend de Trois-Rivières à Neuville (rive nord du fleuve) et de Bécancour à Saint-Antoine-de-Tilly (rive sud), soit cinq MRC au total.

Lisez le dossier « Plage de Batiscan : tensions sur fond de sable blond »

Consultez le portfolio des solutions pour la MRC de Portneuf