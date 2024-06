Quatre ans de prison pour un fraudeur ayant fait 154 victimes

Un jeune homme de Terrebonne a utilisé une fraude « sophistiquée » et « d’envergure » pour arnaquer pas moins de 154 victimes un peu partout au Canada. Il utilisait des informations achetées sur le Dark Web et prenait possesion des cartes SIM des victimes pour accéder à leurs boîtes courriels et leurs textos. Le montant des escroqueries s’élève à près de 700 000 $.