Association canadienne de protection médicale Une analyse identifie les facteurs qui influencent la satisfaction des patients

(Montréal) La satisfaction des patients envers les soins qu’ils reçoivent est influencée par les caractéristiques des personnes traitées et des médecins, par l’aspect interpersonnel de la relation thérapeutique, et par le système de soins de santé et les politiques qui s’y rattachent, indique une nouvelle revue de la littérature réalisée par l’Association canadienne de protection médicale.