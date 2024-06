Selon les prévisions d’Environnement Canada, des risques d’orages sont à prévoir dans le sud, le centre et l’ouest de la province. En plus des averses, des rafales de vent peuvent survenir et causer des dommages.

Le mauvais temps se poursuit dimanche au Québec, où des orages sont attendus en après-midi. Après une fin de semaine à l’eau, le soleil devrait être de retour mercredi.

La pluie pourrait se mettre à tomber en milieu de journée, si elle n’a pas encore commencé. Selon les prévisions d’Environnement Canada, des risques d’orages sont à prévoir dans le sud, le centre et l’ouest de la province. En plus des averses, des rafales de vent peuvent survenir et causer des dommages.

D’importantes quantités de pluie sont tombées depuis jeudi au Québec. Jusqu’à 80 millimètres de pluie se sont accumulés à Parent, en Mauricie, et entre 50 et 65 millimètres à Pontiac, en Outaouais. Mont-Tremblant, Québec, Mont-Laurier et Gatineau ont reçu jusqu’à 55 millimètres.

Les températures continueront de se rafraîchir au cours des prochains jours à travers la province. Le mercure ne devrait pas dépasser 20 degrés, tandis que le ciel devrait demeurer couvert. Le beau temps devrait toutefois être de retour mercredi.