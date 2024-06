80 ans du Débarquement de Normandie Le ferions-nous ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, chaque fois que je regarde les cérémonies commémorant le jour J, le débarquement de Normandie, ça me vire à l’envers. Il y en a des cérémonies, au cours d’une année, pour souligner des grands pans de l’Histoire, elles sont souvent longues et redondantes, mais celles-là, elles viennent me chercher à tout coup.