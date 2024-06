Le mystère du melon de Montréal enfin résolu ?

Le « vrai » melon de Montréal sera-t-il bientôt de retour dans nos assiettes ? Deux découvertes récentes à La Pocatière et à Montréal permettent d’espérer que ce fruit mythique, qui a fait la renommée du Québec d’antan et que l’on exportait à prix d’or vers les plus grandes tables américaines, puisse enfin revivre dans nos jardins.