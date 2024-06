La grève qui menaçait d’être déclenchée vendredi matin aurait paralysé la ville la plus peuplée du Canada, mettant au ralenti sa flotte de métros, de tramways et d’autobus.

(Toronto) Le réseau de transport en commun devrait fonctionner normalement vendredi à Toronto, puisque les employés de la Commission de transport et leur employeur sont parvenus à s’entendre à la dernière minute pour éviter le déclenchement d’une grève.

La Presse Canadienne

Tard jeudi soir, les pourparlers ont débloqué entre le syndicat et l’employeur, au terme de plusieurs mois de négociations.

Selon le syndicat, l’accord intervenu jeudi comprend des gains pour les travailleurs sur des questions clés comme les salaires, les avantages sociaux et la sécurité d’emploi. Le syndicat met donc sa menace de grève « en suspens » le temps de conclure les discussions menant à une entente finale.

De son côté, la Commission de transport de Toronto a fait valoir que l’accord est juste et respectueux du travail important effectué par les syndiqués.

La grève qui menaçait d’être déclenchée vendredi matin aurait paralysé la ville la plus peuplée du Canada, mettant au ralenti sa flotte de métros, de tramways et d’autobus. Les impacts se seraient aussi fait sentir sur le réseau routier, où il y aurait nécessairement eu un plus fort volume de circulation.

La dernière grève touchant le transport en commun à Toronto a eu lieu en 2008. Elle a pris fin après moins de deux jours lorsque le gouvernement provincial a légiféré pour que les employés retournent au travail, à la demande du maire.