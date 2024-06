La cohorte des récipiendaires de l’Ordre national du Québec compte cette année plusieurs personnalités du monde des médias bien connus, comme une certaine Véro, ou encore du monde du sport avec la capitaine de l’équipe de hockey féminine de Montréal.

La Presse Canadienne

Le gouvernement a dévoilé jeudi la liste des heureux élus. Au total, 26 autres personnalités québécoises recevront des mains de François Legault, le 19 juin prochain, la plus haute distinction que la province puisse offrir.

L’Ordre vient récompenser, depuis sa création en 1984, des personnalités qui « ont contribué, à leur manière, à façonner le Québec », rappelle le gouvernement.

Le milieu universitaire est, bien sûr, toujours bien représenté parmi les récipiendaires, parmi lesquels ont remarque la professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction de l’UdeM spécialisée en Innu, Yvette Mollen, ou encore l’ancienne présidente de la Société mathématique du Canada, Christiane Rousseau, actuellement professeure à l’Université de Montréal.

Mais on retrouve aussi des personnalités plus populaires, telles que le chef Jean-Luc Boulay, bien connu pour son rôle de juge permanent à l’émission Les Chefs! à Radio-Canada ou encore la Véro du magazine, Véronique Cloutier. Et bien sûr Marie-Philip Poulin, attaquante et capitaine pour l’équipe de Montréal au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui pourra ajouter ce nouvel insigne à ses quatre médailles olympiques. L’animateur de l’émission Découverte, Charles Tisseyre, fait aussi partie du contingent 2024.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Luc Boulay

On retient également la sélection de l’infirmière engagée Régine Laurent, passée de présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec à présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. C’est elle qui avait symboliquement administré la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 au premier ministre François Legault, en 2021.

Artistes, représentants du monde des affaires, du droit et de l’art, complètent la liste des récipiendaires de cette année.

La cérémonie aura lieu le 19 juin 2024, à partir de 14 h 30, à l’Agora de l’Hôtel du Parlement du Québec.