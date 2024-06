Second mandat d’Éric Gingras à la CSQ « C’est une preuve de force d’écouter ses membres »

(Montréal) Alors qu’il amorcera bientôt un second mandat de trois ans à la présidence de la CSQ, Éric Gingras trace un bilan positif de la dernière négociation du secteur public. Et, bon joueur, il refuse de fanfaronner et de blâmer l’organisation rivale, la FAE, qui a été vertement critiquée récemment pour certaines de ses décisions.