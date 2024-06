Plus des deux tiers (68 %) des télétravailleurs se disent satisfaits ou très satisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle.

Les Canadiens plus satisfaits en télétravail

L’avènement du télétravail s’accompagne d’une meilleure satisfaction des travailleurs à l’égard de leur équilibre travail-vie personnelle. Mais même s’il permet de gagner plus d’une heure quotidiennement, les femmes n’en profitent pas autant que les hommes.

Quentin Dufranne La Presse

Des données publiées mardi par Statistique Canada sur l’emploi du temps de 2022 montrent que plus des deux tiers (68 %) des télétravailleurs se disent satisfaits ou très satisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle. Cela est nettement plus que ceux qui se présentent quotidiennement au bureau, où ils sont 56 % à se dire satisfaits ou très satisfaits.

« La plupart [des télétravailleurs] vont dire qu’il y a une meilleure conciliation travail-famille, explique Diane-Gabrielle Tremblay, professeure en gestion des ressources humaines et organisation du travail à l’Université TELUQ. Les avantages l’emportent clairement sur les inconvénients. »

En plus de montrer une plus grande satisfaction travail-vie personnelle, les télétravailleurs s’épargnent en moyenne plus d’une heure par jour de temps de déplacement. Ils peuvent ainsi réaffecter ce temps ailleurs, notamment dans leur vie personnelle.

« Aller reconduire les enfants au service de garde ou à l’école, ça prend moins de temps que si ensuite je dois continuer jusqu’au centre-ville [pour aller au bureau], ajoute Diane-Gabrielle Tremblay. La plupart des personnes considèrent que ce gain en temps rend la conciliation travail-vie personnelle nettement plus facile. »

Selon elle, à peine 10 % des télétravailleurs vivraient des effets négatifs liés au travail à la maison.

Aucune donnée probante dans l’étude ne permet de montrer les effets du travail hybride sur les habitudes d’emploi du temps.

L’enquête montre toutefois que les télétravailleurs sur place au moment de la collecte de données sont plus susceptibles de faire état de niveaux élevés de pression liée au temps que ceux qui se trouvaient chez eux ce jour-là.

Ils sont aussi plus enclins à réduire leurs heures de sommeil et à s’inquiéter de ne pas consacrer assez de temps à leur famille et à leurs amis.

Une disparité entre les genres

L’enquête de Statistique Canada montre également que plusieurs écarts persistent entre les femmes et les hommes quant au travail à la maison.

Les données montrent que le télétravail permet d’allouer du temps supplémentaire aux tâches ménagères, et ce, peu importe le genre. En moyenne, les télétravailleurs y passent 21 % de plus que les non-télétravailleurs. Les femmes consacrent néanmoins davantage de temps aux travaux ménagers que les hommes.

Les parents qui travaillent de la maison gagnent aussi davantage de temps auprès de leurs enfants, soit 71 minutes de plus quotidiennement.

Les mères passent toutefois 52 minutes de plus à s’occuper de leurs enfants que les pères, et ce, indépendamment du format de travail.

Un retour difficile en présentiel

Les espaces de travail ont considérablement changé depuis la pandémie. Nombre d’employeurs ont décidé notamment de réaménager les bureaux en aires ouvertes avec des sièges non attribués.

Pour Diane-Gabrielle Tremblay, cette reconfiguration des espaces de travail vient dépersonnifier l’environnement des travailleurs au détriment de leur retour en présentiel.

« Si le bureau est une aire ouverte avec postes non assignés, les gens évaluent plus négativement le travail au bureau », dit-elle.

La professeure ajoute que ces nouvelles configurations peuvent aussi diminuer les capacités de certaines personnes à se concentrer.

L’Enquête sur l’emploi du temps (EET) de 2022 a été menée auprès de 12 336 personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans les 10 provinces. Son objectif était d’observer si le télétravail à domicile est associé à différentes habitudes d’emploi du temps.