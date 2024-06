Entente de principe entre Québec et les fonctionnaires membres du SFPQ

Une entente de principe est finalement intervenue entre Québec et le syndicat qui représente 27 000 fonctionnaires, membres du SFPQ.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le grand syndicat indépendant était l’un des rares des secteurs public et parapublic à n’avoir toujours pas réussi à conclure d’entente avec le gouvernement du Québec pour renouveler sa convention collective.

L’entente de principe est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi.

Le projet d’entente sera soumis vendredi à une instance intermédiaire, le conseil de négociation. S’il obtient son aval, il sera soumis aux membres afin qu’ils se prononcent « le plus rapidement possible », a indiqué le SFPQ mercredi.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec représente quelque 27 000 fonctionnaires dans les différents ministères, ainsi que dans des organismes gouvernementaux comme la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ), la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ).