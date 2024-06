(Québec) Le gouvernement Legault assure qu’il se rapproche de son objectif de fournir à tous les enfants une place en garderie subventionnée, à moins d’un an de l’échéance qu’il avait fixée.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Selon les plus récentes données du ministère de la Famille, pas moins de 33 000 places subventionnées ont été créées depuis 2021, sur les 37 000 que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait promis de créer d’ici au 31 mars 2025.

Au printemps dernier, le Parti québécois (PQ) avait constaté que la CAQ était encore loin de sa cible : le PQ faisait alors remarquer qu’une place créée n’était toutefois pas une place réalisée et disponible.

Selon Catherine Pelletier, l’attachée de presse de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, seulement depuis janvier, près de 10 000 places subventionnées et tarifées à 9,10 $ par jour ont été créées.

Aussi, le nombre d’enfants en attente d’une place subventionnée est en diminution constante.

À titre d’exemple, ils étaient 32 864 en avril 2023, tandis qu’ils étaient 31 145 en avril dernier, même si entre 4000 et 5000 enfants de demandeurs d’asile se seraient ajoutés au cours de la dernière année, a-t-on précisé.

La tendance à la baisse était visible aussi dans les mois précédents. Ainsi, en octobre 2023, ils étaient 30 660 en attente, par rapport à 32 359 au même moment l’année précédente.

À la fin de mars dernier, le PQ soutenait que le gouvernement caquiste était encore loin de son engagement. Il basait son estimation sur les places véritablement réalisées et la cadence de réalisation des places depuis 2021.

Selon les propres indicateurs du ministère de la Famille, au 31 décembre, 14 596 places avaient été réalisées, et non créées, il en restait donc plus de 22 000 à réaliser sur 15 mois.

De même, pour le tableau de bord du ministère au mois d’avril, on voit que 17 587 places ont été réalisées, en plus de 8618 places privées non subventionnées converties en places subventionnées, mais que 20 027 étaient « en réalisation » – un indicateur relativement flou qui ne permet pas de déterminer à quelle étape de réalisation elles sont.