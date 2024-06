Marie-Claude Mongrain (à gauche), directrice de la production et responsable des stages, Justin Vaillancourt, Florence Provencher, Daphné Cameron, maître de stage, Thomas Dussault, Samira Ait Kaci Ali, Anaïs Desjardins, Adèle Décary-Chen, François Cardinal, vice-président, Information, et éditeur adjoint, Megan Foy, Gabrielle Duchaine, maître de stage, Tatiana Mulowayi-Pelletier, Jean-François Bégin, directeur principal de l’information, Marika Vachon (stagiaire à la photo) et Isabelle Audet, directrice principale de l’information

Fidèle à sa tradition, La Presse accueille cet été une cohorte de stagiaires, dont les lecteurs pourront reconnaître très prochainement les signatures – en textes et en photos.

Sous la supervision des maîtres de stage Daphné Cameron et Gabrielle Duchaine, les 10 stagiaires seront appelés à couvrir une pléthore de sujets et à répondre à des affectations de dernière minute. Leur travail alimentera l’ensemble des plateformes du quotidien, qu’il s’agisse de La Presse+, du site lapresse.ca ou de notre application mobile.

Provenant d’horizons variés, les stagiaires auront également l’occasion d’apporter leur couleur au journal en présentant des idées originales. Chemin faisant, ils pourront aiguiser leur sens de la nouvelle et affûter leur plume journalistique. En plus de la cohorte d’été, La Presse accueille depuis près d’un mois Chloé Bourquin, lauréate de la bourse Fernand-Seguin pour le journalisme scientifique.

Daphné Cameron a elle-même fait ses premières armes à La Presse comme stagiaire, en 2008. À l’été 2023, à titre de cheffe de division aux actualités générales, elle a été en contact étroit avec les aspirants journalistes. Ce sont ces deux expériences – et un désir de « redonner au suivant » – qui ont alimenté son envie d’officier comme maître de stage, cette année.

« Le stage à La Presse fut pour moi une expérience exceptionnelle où j’ai eu la chance d’apprendre le métier en côtoyant des journalistes remarquables. Après 15 ans dans la salle de rédaction, j’avais à mon tour envie de transmettre ma passion pour le journalisme à la relève. »

Maîtres et « coachs »

Gabrielle Duchaine, qui a déjà assumé le rôle de maître, compare son travail à celui d’une « coach ». « Le but est d’accompagner les stagiaires autant dans l’élaboration de leurs propres sujets que dans la couverture d’évènements d’actualité et de les guider dans la démarche journalistique et la rédaction », explique-t-elle, parlant d’une expérience « très stimulante ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Notre nouvelle cohorte de stagiaires discute avec les maîtres de stage (au premier plan).

Jean-François Bégin, directeur principal de l’information du journal, est d’avis que « le stage estival est depuis longtemps une porte d’entrée exceptionnelle vers la profession journalistique ». Il en est lui-même issu, tout comme Hugo Dumas, Isabelle Hachey, Alice Girard-Bossé, Marissa Groguhé et plus d’une soixantaine d’artisans travaillant aujourd’hui dans notre salle de rédaction. Plus récemment, Fannie Arcand, stagiaire de la cohorte 2023, s’est jointe à l’équipe.

« Les participants profitent d’un encadrement serré offert par des journalistes chevronnés qui s’y consacrent entièrement. La Presse est heureuse de contribuer ainsi à la formation de la relève, dans un cadre qui met de l’avant les principes de rigueur, d’équité, d’indépendance et de respect au cœur de notre démarche journalistique », fait valoir M. Bégin.

Cet été, la cohorte de stagiaires comptera 10 aspirants journalistes issus de milieux variés :