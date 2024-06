(Québec) Les professionnels du ministère de la Santé et des Services sociaux demandent à Québec de retarder leur transfert vers Santé Québec. Le syndicat qui les représente veut éviter que ses membres doivent décider de leur avenir en pleine période des vacances.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) demande au gouvernement Legault de reporter à l’automne la vague de transfert d’employés du Ministère vers la nouvelle agence, qui doit avoir lieu en septembre.

Une première rencontre entre la grande patronne de Santé Québec, Geneviève Biron, le sous-ministre à la Santé, Daniel Paré, et les syndiqués du Ministère aura par ailleurs lieu ce mardi. L’objectif serait de faire le point sur les transferts à l’approche de l’été. On profiterait aussi de cette réunion pour présenter Mme Biron aux syndiqués, ce qui n’a pas encore été fait.

Pour l’heure, le syndicat, qui représente quelque 1000 professionnels, ignore toujours quels employés seront visés par un transfert vers Santé Québec. Un fonctionnaire touché sera avisé par courrier recommandé 60 jours avant la date du transfert. Il disposera ensuite de 30 jours pour accepter ou refuser.

Or, pour que l’on soit prêt à la rentrée, le syndicat anticipe que des employés apprendront la nouvelle pendant leurs vacances d’été.

Le compteur tourne à partir du moment où l’employé est avisé par courrier recommandé, explique le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette. « L’enjeu qu’on voyait, et on le voyait [venir] depuis le début, c’est d’aviser les gens en pleine période estivale […]. Ça devient insécurisant, en pleines vacances, de recevoir un courrier de cette nature-là », déplore-t-il.

Deux vagues de déplacement de personnel

Jusqu’à présent, le Ministère prévoit deux vagues de déplacement de personnel : la première en juin, essentiellement pour les cadres, et la seconde en septembre, pour l’ensemble des syndiqués. La date maximum pour identifier les employés cédés à Santé Québec est le 1er octobre, selon une présentation datée de février.

Au moins 700 postes pourraient faire l’objet d’un transfert, selon Québec. Le SPGQ s’attend à ce que cela touche la moitié de ses membres. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) sera touché dans une moindre mesure, alors que 136 employés sur 254 pourraient être transférés. L’Alliance des cadres de l’État estime qu’une première vague de 24 gestionnaires sera déplacée en juin.

Des unités administratives du Ministère seront complètement intégrées à Santé Québec, d’autres partiellement. Dans le cas d’une cession complète, tous les employés seront appelés à migrer. Un fonctionnaire qui refuserait le déplacement serait alors « mis en disponibilité » ailleurs dans la fonction publique. Dans les cas de cession partielle d’unité, on fera d’abord appel aux volontaires.

Un employé passant de la fonction publique à Santé Québec conservera un droit de retour unique (une seule fois), valide à vie.

« Ce qu’on entend, c’est que certaines personnes ont été rencontrées, elles ont une idée de [ce qui s’en vient], mais, de notre côté, on ne nous a toujours pas envoyé de liste des postes qui seront transférés et ça ne nous permet pas de représenter efficacement ces personnes-là », plaide M. Bouvrette.

Encore des questions sur les conditions salariales

Par ailleurs, le SPGQ déplore qu’il n’y ait « toujours rien de réglé » au sujet des conditions salariales des futurs employés de Santé Québec. Il faut comprendre que les fonctionnaires qui passeront à l’agence deviendront des employés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Selon le syndicat, les salaires sont de 7 à 14 % inférieurs dans le RSSS à ceux des professionnels de la fonction publique.

Le Ministère assure que les personnes transférées vers Santé Québec seront intégrées selon la règle « salaire égal ou immédiatement supérieur » dans l’échelle du titre d’emploi.

Or, en raison des salaires plus élevés, beaucoup se retrouveront alors « hors taux, hors échelle », et c’est là que le bât blesse, selon le syndicat.

Dans ce cas, ils recevraient alors « la moitié des augmentations salariales prévues dans la convention collective du réseau de la santé et l’autre moitié en montants forfaitaires jusqu’à ce que leur salaire soit conforme à leur nouvelle convention », ce qui aurait des « répercussions négatives importantes sur leur progression salariale et le calcul [de leurs] rentes de retraite », écrit le SPGQ.

L’incertitude aurait poussé des travailleurs à quitter le Ministère, selon eux. Depuis le 1er janvier, 24 personnes ont démissionné et 51 ont demandé à être déplacées ailleurs dans la fonction publique, selon des données fournies par le syndicat de professionnels.

Le SPGQ et le gouvernement ont conclu vendredi une entente de principe en vue du renouvellement des conventions collectives.

Selon un sondage réalisé par le SPGQ en février, moins de 8 % des employés du ministère de la Santé et des Services sociaux veulent être transférés à Santé Québec, selon les conditions actuelles. Or, 63 % des employés seraient prêts à migrer vers l’agence s’ils conservaient leur convention collective.