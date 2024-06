Feux à ciel ouvert en forêt Interdiction en vigueur dans plusieurs régions du Québec

La vague de chaleur et de beau temps qui se prolonge dans plusieurs régions du Québec pousse le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à interdire les feux à ciel ouvert en forêt et à proximité à certains endroits, afin de prévenir le risque que des incendies de forêt soient déclenchés.