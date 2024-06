Le nombre de demandeurs d’asile a littéralement explosé depuis le début de l’année. Pour les quatre premiers mois de 2024, on a reçu 62 180 demandes, soit 66 % de plus que le total, déjà très élevé, de la même période de l’an dernier.

Une explosion qui frappe surtout l’Ontario

La hausse du nombre de demandeurs d’asile s’est concentrée en Ontario. Si, tout au cours de 2023, l’Ontario et le Québec en ont accueilli un nombre semblable, respectivement 63 205 et 65 425, la dynamique s’est transformée en 2024, selon les dernières données rendues publiques lundi par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le nombre de personnes qui ont frappé à la porte du Québec est resté stable, passant de 22 905 à 22 605 pour les quatre premiers mois de l’année. Mais en Ontario, il a presque triplé, de 11 915 à 31 820.

Deux autres provinces, l’Alberta et la Colombie-Britannique, jouent un rôle de terre d’accueil, mais de façon beaucoup plus modeste, puisque le nombre de demandeurs d’asile hors Québec et Ontario reste toujours très faible, à 8 % du total en 2023 et à 12 % en 2024.

Au Québec, un nombre stable… mais élevé

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Cette année, 32 % des demandeurs sont attribués au Québec, contre 51 % en Ontario.

Le changement de la répartition interprovinciale des demandes d’asile depuis le début de l’année corrige un déséquilibre dont se plaignait le Québec. Même s’il ne comptait que pour 22 % de la population canadienne, il accueillait 60 % des demandeurs d’asile, tandis que seulement 36 % choisissaient l’Ontario. Cette année, 32 % des demandeurs sont attribués au Québec, contre 51 % en Ontario.

Cependant, ce rééquilibrage ne réduit pas la pression avec laquelle doit composer le Québec. Si en 2023, le gouvernement Legault estimait que le nombre de demandeurs dépassait la capacité d’accueil du Québec, cet enjeu reste entier puisque les demandes n’ont pas fléchi.

Des mouvements en constante évolution

Ce n’est pas seulement le nombre de demandeurs d’asile qui a changé, mais aussi la façon dont ils entrent au Canada. Fin mars 2023, avec l’entente entre le Canada et les États-Unis permettant la fermeture du chemin Roxham, les interceptions par la GRC se sont effondrées. Mais après une courte pause, les demandes ont retrouvé leur niveau antérieur, cette fois-ci à travers un nouveau mode d’entrée : le transport aérien.

Mais rapidement, un autre mécanisme est apparu : plutôt que demander l’asile à leur arrivée, de nombreuses personnes font une demande en ligne après être entrées au Canada comme touristes, avec un visa de visiteur ou comme étudiants étrangers avec un permis d’études. Ces demandes, traitées par les bureaux d’IRCC, ont triplé depuis un an, passant d’une moyenne d’environ 3000 par mois à plus de 9000. C’est à travers ce mécanisme que l’Ontario a vu les demandes bondir.

Le Mexique en tête de liste

Les données publiées par le gouvernement fédéral, portant sur les deux premiers mois de l’année, montrent que les principaux demandeurs d’asile au Québec sont les Mexicains, avec 2370 demandes. Ce nombre devrait toutefois baisser avec le retour, fin février, du visa pour les visiteurs de ce pays. Le Mexique était aussi le principal pays d’origine des demandeurs d’asile, l’an dernier, avec 16 080 demandes, devant les Haïtiens (5140), les Indiens (4675), les Colombiens (3605) et les Congolais (2860). La Turquie, le Nigéria, le Sénégal, le Bangladesh et l’Afghanistan complétaient le tableau des dix premiers pays d’origine.

« Les chiffres de demandeurs d’asile du Canada se comparent aux chiffres de l’Allemagne », fait remarquer Michael Barutciski, avocat et professeur à l’Université York, à Toronto. « Au Québec, on parle d’une crise depuis plusieurs mois. Mais le Canada anglais ne veut pas suggérer qu’il y a une crise. On ne veut pas parler ouvertement de ces questions. »

16 500 $ par demandeur d’asile

PHOTO GEOFF ROBINS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE C’est la croissance des détenteurs d’une AVE qui est la plus élevée, comparée aux autres formes d’entrées au Canada, comme par exemple les visas de visiteur ou d’études.

Dans un rapport publié le 31 mai, le Directeur parlementaire du budget (DPB) estime que les coûts de traitement liés aux demandeurs d’asile qui sont entrés au Canada avec une autorisation de voyage électronique (AVE), s’élèvent à 16 500 $ par personne sur une période d’environ trois ans. L’AVE est demandée aux visiteurs qui viennent de pays dispensés de l’obligation de visa, comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni. C’est la croissance de ces détenteurs d’une AVE qui est la plus élevée, comparée aux autres formes d’entrées au Canada, comme par exemple les visas de visiteur ou d’études.

« Si on tient compte des capacités organisationnelles, le coût lié aux demandeurs d’asile qui sont arrivés au Canada avec une AVE avant le 1er janvier 2024, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive s’établit à un montant estimé de 455 millions au cours de la période quinquennale de traitement », précise-t-on.