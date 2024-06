La vague de chaleur et de beau temps qui se prolonge dans plusieurs régions du Québec pousse le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à interdire les feux à ciel ouvert en forêt et à proximité à certains endroits, afin de prévenir le risque que des incendies de forêt soient déclenchés.

La Presse Canadienne

De concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le ministère a décidé que cette interdiction entrera en vigueur dès 8 heures mardi matin pour la majeure partie des régions du nord de la province.

Le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et Chaudière-Appalaches sont ainsi touchés en tout ou en partie.

Dans les secteurs concernés, il sera donc interdit d’allumer un feu à ciel ouvert — que l’on définit comme « tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement » — en forêt ou près d’une forêt, sous peine d’une amende pouvant aller de 500 $ à 50 000 $.

Les feux de camp, les feux d’artifice et l’utilisation d’instruments pouvant produire des flammèches seront donc interdits. Les feux allumés dans des installations prévues à cet effet, qui sont munies de pare-étincelles, seront quant à eux toujours permis.

En raison du temps chaud et sec, la SOPFEU estime que le danger d’incendie atteindra mardi le niveau « extrême » dans les régions visées par l’interdiction.

« Les températures à la hausse, l’absence de précipitations et les bas taux d’humidité relative amèneront des indices d’intensité et de propagation de feu à la hausse pour les prochains jours », a-t-elle souligné dans un communiqué.

La SOPFEU demande donc à la population d’être vigilante lors des activités extérieures.

Depuis le début de la saison de protection, la SOPFEU a répertorié 134 incendies qui ont affecté 145,1 hectares de forêt. De ce nombre, 81 % seraient imputables à l’activité humaine.

Actuellement, deux feux sont en activité.