PHOTO FOURNIE PAR ANCIENS COMBATTANTS CANADA, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Ottawa) Un vétéran canadien s’est éteint tout juste avant de pouvoir prendre part aux commémorations du 80e anniversaire du jour J, qui ont lieu cette semaine en France.

Sarah Ritchie La Presse Canadienne

Bill Cameron attendait ce moment avec impatience.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale prévoyait faire partie de la délégation canadienne se rendant en Normandie pour marquer l’anniversaire du jour J, le 6 juin.

Vendredi dernier, ses filles Cheryl Powell et Donna Roy l’ont aidé à se préparer et les trois ont dîné ensemble.

Après des mois de préparation, incluant l’obtention d’un certificat médical, tout était prêt pour un vol samedi matin en provenance de Vancouver.

Malheureusement, M. Cameron est tombé malade et s’est éteint la nuit précédente, à l’âge de 100 ans.

« Nous ne pouvions tout simplement pas y croire, a affirmé Mme Roy, en entrevue. Son sac était complètement rempli. Nous étions prêts à venir le chercher. »

Mme Powell a déclaré que le personnel de la maison de retraite où il vivait avait prévu un départ spécial, sachant à quel point il était excité pour le voyage. Les derniers jours ont été surréalistes, a-t-elle dit.

« Il était là pour le 70e [anniversaire], il était là pour le 75e, et il voulait tellement aller au 80e, sachant que c’était sa dernière fois à la plage Juno pour honorer ces autres vétérans », a raconté Mme Roy.

La mort de M. Cameron laisse la délégation canadienne avec seulement 13 anciens combattants, âgés de 99 à 104 ans. Il semble probable que ce sera le dernier évènement anniversaire majeur impliquant les hommes qui ont été témoins du jour J.

Le 6 juin 1944 marque le début de la sanglante bataille de Normandie, qui durera 11 semaines, et le début de la libération de la France par les Alliés.

Près de 160 000 soldats ont débarqué ce jour-là sur les plages de Normandie, dont environ 14 000 Canadiens. M. Cameron était un tireur à bord du NCSM Kitchener, qui a aidé à protéger les troupes américaines débarquant sur la plage d’Omaha.

Le débarquement a été dévastateur : 4414 soldats alliés ont été tués le jour J et plus de 5000 ont été blessés.

Durant la bataille de Normandie, 73 000 soldats alliés ont été tués et 153 000 blessés. La bataille – et en particulier les bombardements alliés contre les villages et les villes françaises – a tué environ 20 000 civils français.

Le nombre exact de victimes allemandes n’est pas connu, mais les historiens estiment qu’entre 4000 et 9000 hommes ont été tués, blessés ou portés disparus au cours de la seule invasion du jour J. Environ 22 000 soldats allemands comptent parmi les nombreuses personnes enterrées en Normandie.

« Il pensait vraiment qu’il devrait y avoir plus de reconnaissance et d’éducation afin que nous n’oubliions jamais », a fait valoir Mme Powell.

Au cours de ses dernières années, M. Cameron a passé beaucoup de temps à lire sur la guerre, et sur le jour J en particulier.

Selon ses filles, il apprenait de nouvelles choses constamment, et savait résoudre les problèmes. Il aimait également faire des voyages dans son véhicule récréatif.

« Nous avons aussi un véhicule récréatif. Et oui, je sais exactement comment ça marche juste parce que j’étais aux côtés de papa », a raconté Mme Roy.

En janvier, la famille a organisé « toute une fête » pour le 100e anniversaire de M. Cameron. Il y a quelques semaines à peine, il a rencontré sa plus jeune arrière-petite-fille, nommée Olivia Billy en son honneur.

La famille organisera une célébration de sa vie plus tard cet été.

Le petit-fils de M. Cameron, Craig Powell, et son épouse, Rachel Soares, prendront place à la cérémonie canadienne jeudi. Ses filles prévoient la regarder de loin, à Surrey, en Colombie-Britannique.

« Ce sera difficile, a confié Mme Powell. Ce ne sera pas facile, mais nous le ferons certainement pour honorer papa. »

Avec des informations de l’Associated Press