16 juin 2022. Un jeune homme de 22 ans tire un trait d’arbalète et se barricade dans son logement du boulevard Marie-Victorin, à Brossard. Les policiers du Groupe d’intervention (GI) du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sont dépêchés sur les lieux.

Mais ils ne peuvent agir directement contre le forcené, car il s’agit d’une situation à risque élevé et ils ne peuvent intervenir que dans les situations à risque modéré.

Le SPAL fait donc appel au Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ). Mais celui-ci est occupé ailleurs. Non seulement il n’arrivera que quatre heures plus tard, mais les policiers de la SQ ne seront que quatre, un nombre insuffisant pour une intervention de ce genre.

Ils devront eux-mêmes demander l’aide des membres du GI de Longueuil, qui sont sur place depuis le début, et qui avaient déjà la capacité, mais non le droit, d’intervenir.

Des heures perdues et un retour à la case départ.

De nouveaux outils

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Membres du Groupe tactique d’intervention du Service de police de Laval pendant un exercice

Une telle situation ne devrait plus survenir sur les territoires du SPAL et du Service de police de Laval (SPL).

Depuis samedi, les groupes d’intervention de ces deux corps de police ont obtenu le statut de groupe tactique d’intervention, même si leurs membres avaient déjà toutes les compétences pour agir en tant que GTI depuis longtemps.

En passant du statut de GI à celui de GTI, les policiers lavallois et longueuillois pourront maintenant intervenir pour maîtriser un individu barricadé qui a tiré au moins un coup de feu, intercepter un individu dangereux dans un véhicule en mouvement et agir durant une manifestation avec foule hostile.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les directeurs de police Pierre Brochet, de Laval, et Patrick Bélanger, de l’agglomération de Longueuil

« C’est pour l’efficacité des opérations et des enquêtes, mais surtout pour la sécurité des policiers et des citoyens, que ce rehaussement est important », déclare fièrement Pierre Brochet, directeur du SPL.

« La ligne est très mince entre une intervention à risque modéré et une intervention à risque élevé. C’est toujours basé sur l’expérience, la connaissance, les formations, etc. C’est sûr qu’après 20 ans d’existence, les gens de notre GI connaissaient déjà ça », renchérit son homologue du SPAL, Patrick Bélanger.

Une dérogation

Seuls les corps de police de niveau 4 et plus étaient dotés d’un groupe tactique d’intervention au Québec : la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Division C de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Lorsqu’ils ne travaillent pas sur une opération, les membres des groupes tactiques d’intervention sont continuellement en exercice ou en formation.

Les polices de Laval et de l’agglomération de Longueuil sont de niveau 3.

La Loi sur la police indique qu’un corps de police atteint le niveau 4 lorsqu’il dessert une population de 500 000 habitants et plus.

Les villes de Laval et de Longueuil sont à environ 50 000 personnes d’atteindre ce nombre, ce qui signifie que leurs corps de police pourraient passer au niveau 4 dans environ quatre ou cinq ans.

Les directeurs des deux services, Pierre Brochet et Patrick Bélanger, ont demandé en janvier au ministère de la Sécurité publique du Québec d’obtenir une dérogation, pour que le niveau d’intervention de leurs GI puisse être rehaussé et qu’ils obtiennent le statut de GTI avant d’atteindre la barre des 500 000 habitants.

À point nommé

Pour les deux directeurs, ce changement est le bienvenu dans le contexte où les violences armées se sont accrues depuis la pandémie de COVID-19.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Nombre d’évènements impliquant des décharges d’armes à feu à Laval et à Longueuil

« Quand on parle d’évaluation du risque, on est confronté à des gens armés beaucoup plus souvent qu’avant. On a triplé le nombre de fois où on a utilisé notre GI au cours des dernières années parce qu’on est toujours devant des armes à feu », dit M. Brochet.

Maintenant, on a la capacité et l’autorisation de faire des interventions [dans des situations impliquant] des individus armés, nous sommes rendus au même niveau que la SQ, le SPVM, la GRC et le SPVQ, et ça, c’est important pour les citoyens. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

Ce dernier croit également que dans le contexte urbain, face aux risques d’un attentat terroriste, par exemple, l’ajout de deux GTI supplémentaires « est une force pour la région montréalaise, mais aussi pour le Québec en entier ».

Patrick Bélanger était directeur général adjoint de la SQ et responsable de la sécurité de la COP15 à Montréal en décembre 2022.

Il se souvient que le nombre de policiers du GTI souhaités dans le dispositif de sécurité d’envergure que l’évènement international avait nécessité n’avait pas été atteint.

« Avec ce rehaussement, nous aurons plus de robustesse. Aujourd’hui, on referait la COP15, on aurait notre chiffre, car Laval et Longueuil pourraient contribuer », dit-il.

Il ajoute par ailleurs que les GTI du SPL et du SPAL devraient maintenant être davantage appelés en renfort par les autres corps de police.

« Ça ouvre un peu plus la capacité d’assistance », conclut Patrick Bélanger.

