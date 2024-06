On aspire tous un jour à lever le pied. À freiner cette course folle qui nous pousse à en faire toujours plus, toujours plus vite. Notre équipe vous présente ses constats, des témoignages et des pistes de solution.

Vingt-quatre heures, à vitesse variable Les Québécois manquent-ils de temps ? En tout cas, ils sont encore nombreux à avoir « l’impression » d’en manquer, surtout à certaines périodes critiques de leur vie. Lisez l’article de Judith Lachapelle

Les hauts et les bas du temps PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE À partir des données recueillies par Statistique Canada, l’Institut de la statistique du Québec analyse ponctuellement la perception du manque de temps chez les Québécois. Et à quelles activités consacrons-nous plus ou moins de temps ? Lisez le dossier de Judith Lachapelle

Retour sur notre « vie de fous » PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Anna-Maria Lacriola En 2002, elles avaient répondu à un appel à tous de La Presse pour s’exprimer sur le thème de « la vie de fous ». Vingt ans plus tard, nous les avons retrouvées. Lisez le dossier de Judith Lachapelle

Quatre raisons de lever le pied PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le risque de mourir pour un cycliste ou un piéton heurté par un véhicule motorisé roulant à 50 km/h est de 75 %. « Plus vite » et « mieux » ne sont pas toujours synonymes, au contraire. Lever le pied est parfois une bonne idée, en voici quatre exemples. Lisez l’article d’Ariane Krol

Où est passé le temps ? PHOTO GETTY IMAGES Aristote avait tout faux. Le philosophe grec prévoyait que, « si chaque outil pouvait exécuter sans sommation, ou bien de lui-même, sa fonction propre […], si par exemple, les navettes des tisserands tissaient d’elles-mêmes, le chef d’atelier n’aurait plus besoin d’aides, ni le maître d’esclaves ». Lisez la chronique d’Isabelle Hachey

La dolce vita à l’ombre des cônes orange PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’heure de la retraite et de la dolce vita a sonné pour Yves Desautels. Yves Desautels n’aura plus à prononcer les mots heure de pointe, accrochage, remorquage, pare-chocs contre pare-chocs, bouchon, ralentissement et feux défectueux. Mais surtout, il n’aura plus à zigzaguer entre les nids-de-poule et les cônes orange qui se comptent par milliers dans les rues de Montréal — du moins pour le travail. Lisez la chronique de Mario Girard

Jouer… lentement PHOTO LIUDMILA CHERNETSKA, GETTY IMAGES Il faut des années pour apprendre à jouer lentement. Je voulais écrire une chronique sur la vitesse en musique pour souligner la tenue du Grand Prix de Montréal, puis j’ai appris que ce numéro de votre quotidien préféré serait sur le thème « ralentir », alors je mets la pédale douce. Lisez la chronique de Catherine Perrin

Éloge de la lenteur PHOTO STEFANO CRISTIANO MONTESI, ASSOCIATED PRESS Andrew Scott dans le rôle de Tom Ripley, dans la série Ripley À l’occasion du centenaire de la ligne ferroviaire reliant Oslo à Bergen, en Norvège, la télévision publique NRK a diffusé en 2009 l’intégralité de ce magnifique trajet de train de plus de sept heures, du seul point de vue du conducteur. Le public, étonnamment, était au rendez-vous. On considère que c’est ainsi que la « Slow TV » scandinave est née, il y a 15 ans. Lisez la chronique de Marc Cassivi

Réapprendre à flâner avec André Carpentier PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE André Carpentier, lors d’une promenade dans le quartier Villeray Expert flâneur, l’écrivain André Carpentier arpente les rues de Montréal avec aucun autre objectif que de « répondre à ce qui est ». Compte rendu d’une promenade dans Villeray en compagnie de celui dont l’œuvre dessine une ode aux vertus poétiques de ralentir. Lisez l’article de Dominic Tardif

La Horde au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui : un pont entre spectateurs et créateurs PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Deux participants de La Horde encadrent Marion Guillaume, coordonnatrice aux communications et à la médiation au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. À l’invitation du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 14 spectateurs d’âges et d’horizons divers se rencontrent à intervalles réguliers pour jaser théâtre. La Presse a assisté à deux rencontres de La Horde, un concept imaginé par le directeur artistique et codirecteur général de l’institution, Sylvain Bélanger. Lisez l’article de Stéphanie Morin

Rose-Aimée Automne T. Morin nous apprend à ralentir PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rose-Aimée Automne T. Morin Ralentir, c’est le nom d’une nouvelle série de huit épisodes, présentée cet été sur les ondes d’ICI Première. On a sondé Rose-Aimée Automne T. Morin, collaboratrice à La Presse et animatrice de l’émission, de son propre aveu très « mauvaise élève » en la matière. Quatre questions à cette cordonnière finalement pas si mal chaussée. Lisez l’article de Silvia Galipeau

Vers la retraite, tout en douceur PHOTOMONTAGE LA PRESSE Pourquoi freiner sec à la retraite, quand on peut doucement décélérer ? Le coût financier est souvent compensé par le bénéfice psychologique. Petit cours de bonne conduite pour négocier ce virage en douceur. Lisez le dossier de Marc Tison

La ligue qui veut ralentir le pas PHOTOMONTAGE LA PRESSE Plus. Toujours plus. Plus d’entraînements. Plus de compétitions. Plus de matchs. C’est la tendance lourde dans plusieurs sports, du soccer au football en passant par le tennis. Lisez la chronique d’Alexandre Pratt

Prendre le temps de vivre en voyage PHOTOMONTAGE LA PRESSE Voyager en prenant son temps, en flânant dans les rues d’une ville, en privilégiant les rencontres, tout en s’imprégnant de l’atmosphère qui y règne, n’est-ce pas cela, l’essence même du voyage ? Se reposer, ralentir, se ressourcer, c’est souvent ce qu’on recherche quand on part en vacances… Mais le fait-on vraiment ? Lisez l’article d’Olivia Lévy

Relaxer dans une chaise confortable PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le plein air, c’est aussi pour relaxer. C’est bien beau de se précipiter sur les sommets, d’affronter des rapides, de dévaler à vélo des pentes vertigineuses. Mais est-ce qu’on peut demeurer tranquillement au campement, une fois de temps en temps ? Lire, bavarder, avaler des croustilles avec une petite boisson fraîche. Prendre le temps de ne rien faire, pour une fois. Tout ce que ça prend, c’est une chaise de camping confortable. Lisez l’article de Marie Tison

Le Québec apaisant PHOTOMONTAGE LA PRESSE Le Québec ne manque pas de lieux où se (dé)poser pour que ralentisse la course effrénée. Nuit sous un dôme transparent en forêt, yoga dans une yourte, petits-déjeuners en silence dans un monastère, déconnexion totale dans une abbaye, spa holistique… Prêt à décrocher ? Lisez l’article de Stéphanie Morin

Faire de sa maison un grand espace détente PHOTO SCOTT NOSWHORTY, FOURNIE PAR VIVES ST-LAURENT Le projet High Park par Vives St-Laurent Nul besoin d’aller au spa, de suivre une classe de yoga ou de paresser sur la plage pour se détendre. Il suffit parfois de faire des choix éclairés pour transformer sa demeure en espace qui inspire la douceur et le réconfort. Pour y arriver, deux designers d’intérieur dévoilent leurs astuces. Lisez l’article de Samuel Larochelle

Ralentir en politique, est-ce utopique ? PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Christine St-Pierre et Véronique Hivon En raison des cycles électoraux tous les quatre ans, des crises qui se succèdent et se complexifient, travailler en politique est une course effrénée. A-t-on assez de temps pour réfléchir avant d’agir ? Véronique Hivon et Christine St-Pierre, deux ex-députées, ont pris un temps d’arrêt pour dégager des idées qui baisseraient de quelques degrés la « fournaise » du parlement. Lisez l’article d’Hugo Pilon-Larose

Le temps vu par la psychologie et la philosophie PHOTOMONTAGE LA PRESSE Le temps est étudié sous toutes ses dimensions par des penseurs et scientifiques. Voici comment deux d’entre eux examinent notre rapport à l’horloge. Lisez le dossier de Judith Lachapelle

Liste de chansons pour ralentir PHOTOMONTAGE LA PRESSE Stéphane Laporte propose une liste de chansons pour vous accompagner dans votre nouveau mode de vie : le ralentissement. Ralentir, ralentir, facile à dire. Quand tout autour de nous nous pousse à courir. Ralentir, quand débute la semaine du Grand Prix du Canada à Montréal ! La grande célébration de la vitesse. Ralentir, quand, dans quelques semaines, nous serons tous absorbés par les Jeux olympiques de Paris où seront portés aux nues ceux qui courent le plus vite, ceux qui nagent le plus vite, ceux qui font du vélo le plus vite, ceux qui avironnent le plus vite, ceux qui font du canoë le plus vite, ceux qui font de la voile le plus vite. Lisez la chronique de Stéphane Laporte

Quand ralentir est impossible PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Sylvain* cumule trois emplois. Il fait de la suppléance dans les écoles secondaires, de la figuration pour la télé et effectue des livraisons pour Uber Eats. Ralentir ? Prendre du temps pour soi ? Pour de nombreux Québécois, ces idées sont malheureusement inaccessibles. Avec l’inflation qui frappe, chaque heure travaillée est parfois essentielle. Nous avons parlé à des gens pris dans le tourbillon du quotidien. Et tenté de comprendre comment, collectivement, on pourrait leur donner la possibilité de moins courir. Lisez l’article de Philippe Mercure

Pourquoi court-on autant ? PHOTOMONTAGE LA PRESSE Économiste de formation, Emna Braham est directrice générale de l’Institut du Québec, un organisme qui souhaite contribuer à l’amélioration de la société québécoise par des « analyses rigoureuses ». Elle a accepté de présenter quelques facteurs qui mettent actuellement de la pression sur les ménages québécois. Qu’est-ce qui nous fait tant courir ? Quelles politiques publiques pourraient contribuer à enlever un peu de pression sur les familles ? La Presse en a discuté avec Emna Braham, directrice générale de l’Institut du Québec, et Maxime Dorais, codirecteur de l’Union des consommateurs. Lisez le dossier de Philippe Mercure

La lenteur est une énergie PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Atelier de tai-chi au parc Laurier J’ai toujours été fascinée par les personnes qui pratiquent le tai-chi dans les lieux publics. La première fois, j’ai trouvé ça bizarre — « mais qu’est-ce qu’ils font, ces gens ? » —, croyant à une performance artistique. Ensuite, quand une mode s’est installée, je me demandais si ce n’était un pas peu poseur, puis j’ai fini par penser que c’était peut-être une activité pour les vieux et les ésotériques. Lisez la chronique de Chantal Guy

Échapper au virus de la hâte PHOTO MADELEINE ALLDIS, FOURNIE PAR HACHETTE Carl Honoré, journaliste et auteur d’Éloge de la lenteur Carl Honoré, journaliste canadien vivant à Londres, est un des pionniers du mouvement slow. Il est l’auteur du livre Éloge de la lenteur, paru en 2004 et best-seller mondial, vendu à des millions d’exemplaires. Vingt ans plus tard, il est animé plus que jamais par cet état d’esprit, la lenteur que nous devrions tous, selon lui, cultiver. Lisez l’article d’Olivia Lévy

Une brève évasion PHOTO FOURNIE PAR PASCALE SIMARD Notre chroniqueuse a recueilli les témoignages de nombreux adeptes de casse-têtes. Petite, quand Pascale n’arrivait pas à s’endormir, elle s’assoyait à la table de sa grand-mère pour placer quelques morceaux de casse-tête à ses côtés. C’est Marthe qui lui a refilé sa passion pour le passe-temps. Et si plusieurs d’entre nous ont laissé ce jeu dans l’enfance, Pascale, elle, sait toujours en profiter. Lisez la chronique de Rose-Aimée Automne T. Morin

Pourquoi est-ce si difficile de réduire ses dépenses ? PHOTOMONTAGE LA PRESSE Le contexte économique des dernières années a mis de la pression sur le budget pour beaucoup d’entre nous. Malgré cela, on peine parfois à réduire certaines dépenses. C’est que notre rapport à l’argent est souvent (très souvent !) plus complexe qu’il n’y paraît. Explications. Lisez l’article de Stéphanie Bérubé

Train de vie : le mécanicien qui voulait mettre les freins PHOTOMONTAGE LA PRESSE Stéphane* aimerait mettre la pédale douce. Le mécanicien de 46 ans a une devise : « Dépenser moins pour travailler moins. » Lisez l’article de Marc Tison

Un calendrier qui fait mal aux joueurs PHOTOMONTAGE LA PRESSE Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Andy Murray, Arthur Cazaux, Stan Wawrinka, Laslo Djere, Jiri Lehecka, Jessica Pegula, Karolína Plíšková et Karolína Muchová se sont tous absentés de l’important tournoi de Rome, disputé en mai, en raison de blessures. Et cette hécatombe est en voie de devenir la normalité. Lisez l’article de Nicholas Richard

Ralentir, quelle drôle d’idée ! PHOTO VIOLETTE FRANCHI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Domaine viticole à Crestet, en France. La campagne provençale a longtemps incarné l’idée de ralentir pour notre chroniqueur. Ralentir, je n’ai jamais su faire. Et je n’en ai jamais eu le goût, à vrai dire. La vie m’a toujours beaucoup excité. Ne rien manquer, tout essayer. Mais quand je regarde en arrière, j’en suis maintenant essoufflé, juste à y penser. Notre collaborateur Régis Labeaume Lisez la chronique de notre collaborateur Régis Labeaume