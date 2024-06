Liste de chansons pour ralentir

Ralentir, ralentir, facile à dire. Quand tout autour de nous nous pousse à courir. Ralentir, quand débute la semaine du Grand Prix du Canada à Montréal ! La grande célébration de la vitesse. Ralentir, quand, dans quelques semaines, nous serons tous absorbés par les Jeux olympiques de Paris où seront portés aux nues ceux qui courent le plus vite, ceux qui nagent le plus vite, ceux qui font du vélo le plus vite, ceux qui avironnent le plus vite, ceux qui font du canoë le plus vite, ceux qui font de la voile le plus vite.