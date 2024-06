Se présenter à une rencontre de parents et être incapable de communiquer avec l’enseignant. Avoir besoin de voir un médecin, s’inquiéter pour sa santé et ne pas savoir si un interprète pourra être à nos côtés lors du rendez-vous. La pénurie actuelle d’interprètes en langue des signes pose de sérieux problèmes au quotidien à Marie-Hélène Hamel et à toutes les autres personnes sourdes ou malentendantes du Québec.

Combien manque-t-il d’interprètes ? Directrice générale du SIVET (Service d’interprétation visuelle et tactile), Lorena Garrido explique que c’est difficile à chiffrer autrement qu’en disant qu’entre 10 % et 15 % des besoins d’accompagnement ne peuvent pas être comblés.

C’est le SIVET (un OBNL) qui a interpellé La Presse pour parler de ces pénuries qui sont durement ressenties, comme l’explique Mme Hamel. « Dans mon rôle de parent, face à des enseignantes, par exemple, je me sens dévalorisée. Comme citoyenne, je me sens discriminée. C’est comme si je ne comptais pas autant que les autres. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La pénurie d’interprètes cause bien des difficultés à Marie-Hélène Hamel.

Lyne Gargano, qui est interprète depuis 34 ans, s’étonne des difficultés de recrutement. « Moi, je suis tellement tombée amoureuse de mon travail, qui est si diversifié ! Une journée, j’accompagne quelqu’un à un rendez-vous médical, le lendemain, un autre chez le notaire, dans une entreprise, à la cour, chez le psychologue, en assemblée syndicale, ou je suis avec une femme qui accouche. Ça, les accouchements, je pleure chaque fois, d’autant que j’ai normalement accompagné la femme tout au long de son suivi de grossesse ! »

Être interprète, c’est posséder la clef de la communication. Tant que je ne suis pas là, il ne se passe rien. Et cela, c’est très valorisant, mais en même temps, c’est une énorme responsabilité. Lyne Gargano, interprète en langue des signes

Lyne Gargano s’ennuyait ferme comme secrétaire – « trop routinier à mon goût » – quand elle a eu un nouveau voisin qui était sourd. « Comme il m’était inconcevable de ne pas pouvoir communiquer avec lui, j’ai commencé à apprendre la langue des signes. »

À 28 ans, une vocation était née. Mais comme l’explique Cynthia Benoit, directrice de la stratégie du SIVET et elle-même une personne sourde, ce parcours est hautement atypique. En général, les rares candidats désirant devenir interprètes ont eu un parent ou un autre proche sourd ou malentendant.

« J’ai perdu certains clients »

Les pénuries sont telles, relève Mme Benoit, qu’elle-même hésite souvent à réclamer les services subventionnés auxquels elle a pourtant droit, de peur de priver une autre personne d’interprète lors d’un rendez-vous important.

Entrepreneure jusqu’à tout récemment, elle fait observer que, faute d’interprètes disponibles, elle a même dû reporter des rencontres avec les clients, ce qui est très peu souhaitable « dans le monde des affaires où tout bouge si vite ».

Marie-Hélène Hamel, qui est coordonnatrice des services de traduction dans une firme privée, a vécu la même chose. « Quand l’interprète n’est pas disponible, le client a tendance à figer, à nous considérer comme moins aptes. J’ai perdu certains clients comme cela. »

Un long parcours

Mme Benoit regrette que, contrairement aux États-Unis, la langue des signes soit si peu enseignée au primaire ou au secondaire, comme cours à option.

Cela dit, ici, les personnes qui songeraient à être interprètes doivent d’abord apprendre cette langue, puis faire une majeure à l’UQAM, la seule université à donner la formation. Au bas mot, c’est un parcours qui prend au moins sept ans, résume Mme Benoit.

Et comme personne ne vit d’amour et d’eau fraîche… ça paye bien ? Annuellement, entre 60 000 et 90 000 $, répond Lorena Garrido, « et étant donné que les interprètes sont une denrée rare, il y en a qui font bien plus que cela en répondant aux appels d’urgence, en se rendant disponibles le soir ou les fins de semaine ».

C’est cependant un travail cognitivement exigeant, souligne Lyne Gargano, le degré d’attention requis étant très élevé.

Au nom de jeunes qui pourraient se sentir interpellés par ce travail, on a osé demander si c’est un métier d’avenir. Avec les avancées médicales, avec les implants cochléaires de plus en plus répandus, les interprètes risquent-ils un jour de ne plus être nécessaires ? Ils continueront de l’être, répond Cynthia Benoit, parce que dès qu’une personne enlève son implant, elle demeure sourde. « Ce n’est pas une panacée. »

Quand aucun interprète n’est disponible, il reste bien sûr l’écrit, mais comme le rappelle Cynthia Benoit, le pourcentage d’analphabètes fonctionnels est plus élevé parmi les personnes sourdes ou malentendantes que dans la population générale.

Mais au-delà de cela, « le français reste une langue seconde pour les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes ».