Le nouveau guichet reporté d’un an pour éviter un « bordel »

(Québec) Promis pour l’automne, le nouveau guichet unique pour obtenir une place en garderie est reporté d’un an. Des « problèmes techniques » doivent être réglés pour éviter un « bordel » dans la liste d’attente, explique la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

En septembre dernier, elle annonçait la création prochaine d’un « vrai » guichet unique, « plus simple et plus fiable » pour les parents. C’est une promesse faite par bien des gouvernements au cours des 20 dernières années.

L’objectif est entre autres d’empêcher les services de garde de contourner la loi et de sélectionner de façon arbitraire les enfants à qui ils donnent une place. C’est une pratique répandue qu’a dénoncée la vérificatrice générale du Québec en 2020.

La grande nouveauté, c’est la volonté du gouvernement Legault de donner enfin aux parents une idée approximative du rang de leur enfant sur les listes d’attente des CPE et des garderies privées subventionnées.

Le nouveau guichet sera géré par le ministère de la Famille et remplacera La Place 0-5, une liste d’attente centralisée qui était sous la responsabilité d’une coopérative depuis 2013. Québec a rapatrié La Place 0-5 au Ministère en 2022 à la suite des critiques de la vérificatrice générale et dans la foulée d’une fuite massive de données personnelles révélée par La Presse en 2021.

« Plus compliqué qu’on pensait »

Le nouveau guichet devait voir le jour à l’automne 2024, après une période de « rodage » en juin. Le processus est reporté d’un an.

« On a quelques problèmes techniques qu’on doit régler avant, parce qu’on ne veut pas mettre le bordel dans notre liste d’attente », affirme Suzanne Roy en entrevue.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La minsitre de la Famille, Suzanne Roy

D’abord, il n’est pas simple selon elle, « au niveau informatique », de permettre aux parents de connaître la situation approximative de leur enfant dans la liste d’attente de chaque service de garde où ils ont inscrit leur enfant.

Québec prévoit de ne pas leur donner le rang exact, car ce serait trop complexe. Il envisage plutôt un code de couleurs. Le rouge signifierait que l’enfant se trouve dans le bas de la liste ; le jaune, que l’espoir est permis ; le vert, que l’on est près d’obtenir une place.

« On veut raffiner tout ce qui touche les rangs pour les parents. Parce que sur le plan technologique, ça s’avère plus compliqué qu’on pensait », reconnaît la ministre.

Demandeurs d’asile

Autre enjeu : l’intégration au sein du nouveau guichet des demandeurs d’asile demandant une place en garderie pour leurs enfants.

Avec la décision de la Cour d’appel forçant Québec à leur donner accès aux services de garde subventionnés, la ministre s’attend à intégrer à la liste d’attente jusqu’à 8000 enfants ; 4000 sont pour le moment inscrits à la Place 0-5 selon elle.

Or les demandeurs d’asile « n’ont pas de numéro d’identification civile », « ils n’ont pas de rapport d’impôt, ils n’ont pas de carte d’assurance maladie », ce qui cause des « petits problèmes informatiques », explique-t-elle.

Un tel numéro d’identification est nécessaire puisque la portée d’entrée du nouveau guichet sera le Service d’authentification gouvernementale (SAG).

Le SAG, c’est le bébé du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, qui a été en vedette dans la saga de SAAQclic. Suzanne Roy a pris soin de noter que les problèmes actuels du guichet, « ce n’est pas la faute du SAG ».

La solution informatique retenue par Québec pour son nouveau guichet, achetée sans appel d’offres au coût de 4,6 millions de dollars, est un logiciel du géant américain SalesForce, qui détient l’application Slack et qui est derrière la plateforme d’Uber Eats, par exemple. Le gouvernement avait acheté en 2020, aussi par un contrat de gré à gré, l’un de ses logiciels via un intermédiaire, pour le dépistage de la COVID-19.

Le gouvernement fait également affaire avec une firme externe, Levio Conseils de Québec, pour mettre au point son nouveau guichet. Pour l’ensemble de ses besoins en technologie de l’information, le ministère de la Famille a conclu avec elle un contrat, après appel d’offres, d’une valeur de 4,4 millions. Dans la dernière année, Levio a retenu l’attention notamment pour avoir obtenu un appui financier important de la Caisse de dépôt et placement et pour avoir recruté Joëlle Boutin, ex-députée de la Coalition avenir Québec.

Le nouveau guichet coûtera 9,6 millions de dollars, selon l’estimation du ministère de la Famille. Son « rodage » se fera au printemps 2025 et son « ouverture complète » aura lieu à l’automne.

Suivi resserré

Dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale la semaine dernière, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc a déploré que 4 services de garde sur 10 aient échoué à leur évaluation de la qualité en 2022-2023. Selon les plus récentes données du Ministère, il y a eu un taux d’échec moins élevé depuis, mais « les notes ne sont pas satisfaisantes » encore, selon la ministre.

Elle demandera des comptes aux services de garde qui ont échoué au test dans les deux dernières années et pour lesquels il n’y a pas eu « assez de suivi » de la part du Ministère. Elle veut s’assurer que des correctifs soient apportés.

Comment va fonctionner le nouveau guichet ? Les CPE et les garderies privées subventionnées seront obligés de recourir au guichet pour pourvoir leurs places. Les parents devront y inscrire leur enfant pour en obtenir une ; ils pourront mettre le nom de leur enfant sur la liste d’attente d’autant de services de garde qu’ils le souhaitent.

L’ordre des enfants sur la liste de chaque service de garde sera désormais déterminé en fonction de la date d’entrée souhaitée en service de garde et non plus de la date d’inscription au guichet.

Un CPE ou une garderie privée subventionnée devra aviser le guichet lorsqu’une place se libère et doit être pourvue. Ce dernier lui fournira le nom de l’enfant se situant en haut de la liste. Jusqu’ici, le service de garde choisissait lui-même l’enfant dans la liste ; cela ne sera plus possible.

Pour les garderies privées non subventionnées et les services de garde en milieu familial, Québec créera plutôt une « réserve de clientèle ». Les parents auront la possibilité d’inscrire leur enfant dans cette réserve par l’entremise du guichet. Et ces garderies pourront pourvoir leurs places en puisant dans la réserve.