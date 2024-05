Il ne faut pas « démoniser » les contrats de gré à gré, dit Sonia Lebel

(Québec) Il ne faut pas « démoniser » les contrats de gré à gré, estime la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Elle réagissait aux constats de l’Autorité des marchés publics (AMP), qui observe de plus en plus « la présence du crime organisé, de la collusion et du partage de territoires », et s’inquiète d’une hausse de 30 % de ce type d’entente.