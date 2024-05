Étude de l’Université Concordia L’IA et les drones pour mieux maîtriser les incendies de forêt

L’avenir de la lutte contre les incendies de forêt passera « par l’intelligence artificielle et les drones autonomes », affirme une équipe de recherche de l’Université Concordia qui vient de mettre sur pied un système entièrement automatisé, équipé de drones, pour détecter les brasiers et tenter de les maîtriser plus rapidement.