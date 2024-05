(Québec) La cohabitation entre les enfants et la clientèle de la Maison Benoît-Labre, qui a ouvert un lieu de consommation supervisée près d’une école, « aurait dû être mieux préparée », déplore Lionel Carmant. Québec pourrait ne plus offrir de services dans les sites où les villes n’auront pas considéré la proximité avec les enfants.

Le ministre responsable des Services sociaux a confirmé mercredi l’ajout d’un intervenant psychosocial qui assurera une surveillance à l’extérieur du site de la Maison Benoît-Labre, à partir de la semaine prochaine.

La Presse a révélé mercredi que la cohabitation entre enfance et itinérance se complique ces jours-ci dans les quartiers centraux de Montréal, au moment où la crise sociale s’étale au grand jour. « Mon gars a peur ! », confiait Jessica Normandeau, en attendant son fils de 5 ans devant l’école Victor-Rousselot, dans le Sud-Ouest, tout près de l’organisme.

« Il y avait un besoin, je pense que ça aurait dû être mieux préparé, mieux travaillé. Je l’ai dit plusieurs fois, la cohabitation, ça se travaille en amont », a expliqué M. Carmant à propos de la Maison Benoît-Labre.

Or, pas question de déplacer le site, selon le ministre. « On a 36 personnes qu’on vient de sortir de la rue et qu’on a du logement », a plaidé le ministre. L’organisme, qui a ouvert le mois passé un centre de jour et un lieu de consommation supervisée, offre du logement aux étages.

Lionel Carmant avait d’ailleurs livré un plaidoyer contre le « pas dans ma cour » l’automne dernier, lorsque les députées libérales, Marwah Rizqy et Élisabeth Prass, avaient relayé en Chambre les préoccupations des parents qui demandaient l’annulation de l’ouverture du site de consommation supervisée.

La situation n’est pas simple ailleurs. Des exemples rapportés par La Presse font état de tout-petits qui sont escortés par la police pour sortir de la garderie. Des « évènements perturbateurs » ont lieu dans les écoles. Des enfants sont témoins de violence ou d’exhibitionnisme.

« C’est clair qu’il faut améliorer la cohabitation surtout pour nos enfants, et cela inclut le choix des sites que les municipalités offrent aux organismes communautaires. Nous, comme gouvernement, ce qu’on veut, c’est rehausser les services », a expliqué le ministre à son arrivée à la période des questions, à Québec.

Mercredi, M. Carmant a répété que ce sont les municipalités qui déterminent des emplacements tandis que Québec offre les services sociaux.

À Montréal, le responsable de l’urbanisme de l’administration avait confirmé en mai que la proximité avec les enfants n’était pas analysée lorsque la Ville doit approuver l’emplacement d’un refuge ou d’un autre service. « Il va falloir que ce soit pris en compte pour le prochain », a soutenu le ministre. Sans légiférer, le gouvernement pourrait « décider de ne pas offrir de services », a-t-il dit sans autre précision.

Avec Philippe Teisceira-Lessard