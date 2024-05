(Vancouver) La police a évacué les manifestants propalestiniens d’une intersection principale du campus de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, mercredi.

La Presse Canadienne

L’intersection des rues University Boulevard et Wesbrook Mall était dégagée à 12 h 15, heure locale, alors que plusieurs véhicules inoccupés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient garés à proximité.

Une vidéo publiée peu après 11 h par un compte associé aux manifestations, montrait des dizaines de policiers en uniforme marchant sur une route principale du campus.

Le compte Instagram appelé « People’s University for Gaza at UBC » avait publié plus tôt une mise à jour demandant aux gens de se rassembler à 11 h pour une manifestation à cette intersection.

La personne qui a répondu à la ligne non urgente de la GRC vers midi a transféré les questions des médias à l’université.

Une porte-parole du service de police de Vancouver a déclaré qu’on lui avait demandé de se mettre en « attente », mais que le service n’avait déployé aucun agent.

Des manifestants propalestiniens occupent un terrain de sport sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver depuis le 29 avril. C’est le premier des trois campements similaires créés dans la province.

Les protestataires demandent aux universités de couper leurs liens avec les entreprises et institutions israéliennes. Ils considèrent qu’elles sont complices du « génocide » des Palestiniens.

Une porte-parole de l’UBC a affirmé plus tôt cette semaine que l’établissement n’avait aucune mise à jour de la déclaration du 16 mai du président Benoit-Antoine Bacon, qui appelait à « un dialogue productif avec les membres du campement pour travailler à une résolution pacifique ».