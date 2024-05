Hausser la taxation pour mieux financer le transport collectif est loin d’être un débat unique au Québec. En France, plusieurs villes réclament aussi d’augmenter un impôt perçu auprès des entreprises depuis des décennies, dans un contexte de développement, mais aussi de « reconquête des usagers ».

C’était le tour de plusieurs sociétés de transport françaises de venir témoigner, ce mercredi, devant la Commission montréalaise sur les finances et l’administration, en marge de la consultation en marge de la consultation sur le financement métropolitain du transport collectif.

Si un consensus se dégage, c’est que la taxation pour financer le transport collectif est déjà bien ancrée, mais qu’elle continuera d’augmenter. Partout en France, il existe depuis 1973 un « versement mobilité », soit une taxe sur la masse salariale qui est perçue à même les entreprises de 11 employés et plus.

Le taux d’imposition varie selon la taille de chaque municipalité. À Paris, par exemple, il est fixé à 3,20 %, alors qu’à Lyon, c’est 2 %. En 2022, ce versement a permis de dégager 5,3 milliards d’euros, près de la moitié du budget d’Île-de-France Mobilités (IDFM), qui gère le transport collectif dans la Ville lumière.

Malgré tout, encore aujourd’hui, « on a besoin que ce versement mobilité soit augmenté, parce que ça nous finance du fonctionnement, et ça nous permet une amélioration de qualité de service », a affirmé la directrice générale adjointe responsable du développement d’IDFM, Elodie Hanen.

Tout cela survient au moment où une hausse de la taxe sur l’immatriculation des véhicules (TIV) semble inévitable dans le Grand Montréal, en raison de l’écart béant entre l’offre préliminaire de 200 millions du gouvernement Legault et le manque à gagner de 565 millions des transporteurs. L’idée d’augmenter cette taxe d’environ 150 %, la faisant donc passer de 59 $ à 148 $ par voiture, semble la plus plausible.

Au Québec, l’idée d’un tel « versement mobilité », que la ministre Geneviève Guilbault avait évoqué au retour d’une mission à Paris l’an dernier, est pour l’instant plutôt mal reçue dans le milieu des affaires.

Ramener les usagers

Mme Hanen l’avoue : « le défi actuel, pour nous aussi, c’est la reconquête des usagers ». « On achète beaucoup de nouveaux trains plus modernes, plus spacieux, plus confortables. Et on investit pas mal dans la propreté dans les gares et sur la sécurité. […] Tout ça demande des sous », a-t-elle expliqué.

À l’aube de l’arrivée du Grand Paris Express (GPE), ce vaste projet de métro parisien de 68 nouvelles stations et 200 kilomètres de voies que La Presse a visité au début mai, Mme Hanen affirme que l’enjeu du financement est urgent. « Il y a des couronnes ou des quartiers d’affaires comme la Défense qui ont déjà vu leur taux de versement mobilité augmenter en début d’année, parce qu’ils vont bénéficier du GPE. »

Le tout s’ajoute d’ailleurs à une taxe immobilière sur les bureaux parisiens administrée par la Société des Grands Projets – le responsable du GPE – qui permet aujourd’hui de dégager des centaines de millions d’euros par an.

À Paris, une taxe sur les produits pétroliers permet aussi de dégager 90 millions d’euros annuellement. D’autres options ont aussi été prises par les pouvoirs publics, dont une augmentation récente de la taxe de séjour dégageant 200 millions d’euros.

Plus au sud, à Lyon, le vice-président de l’agence de mobilités Sytral, Vincent Monot, a fait valoir que le fait de pouvoir augmenter certaines redevances de façon dynamique « nous permet d’investir fortement ». « On se donne les moyens d’augmenter chaque levier pour dégager des ressources », a-t-il dit, au moment où son groupe travaille à la livraison de trois nouvelles lignes de tramway.