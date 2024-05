(Québec) Fortement critiqué par le Parti québécois (PQ), le gouvernement Legault défend la rémunération annuelle de 173 000 $ accordée à la présidente du conseil d’administration de Santé Québec, Christiane Germain.

Caroline Plante La Presse Canadienne

On apprenait dans un décret la semaine dernière que Mme Germain, une amie de la Coalition avenir Québec (CAQ), allait toucher une rémunération quatre fois plus élevée que ce qui avait été prévu il y a un an à peine.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Christiane Germain

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a défendu cette allocation octroyée à Mme Germain, la comparant à celle accordée à la présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

Manon Brouillette touche une rémunération annuelle de 195 000 $, soit 120 000 $ de plus que sa prédécesseur Jacinthe Côté.

« Faites la comparaison avec ce que Manon Brouillette a à Hydro-Québec. […] Il y a eu des discussions sur l’ampleur de la tâche. C’est une grande tâche », a déclaré M. Dubé, faisant référence à tout le travail qui attend l’agence Santé Québec.

Le PQ accuse le gouvernement de faire une mauvaise utilisation des fonds publics dans le contexte du déficit budgétaire record de 11 milliards.

Le parti souligne également que la dirigeante de Santé Québec, Geneviève Biron, gagnera plus de 652 000 $ pour les deux premières années de son mandat et profitera d’une voiture de fonction.

« Ce gouvernement-là fait une utilisation des ressources de l’État presque discrétionnaire, et c’est l’argent durement gagné par les Québécois », s’est offusqué mercredi le péquiste Pascal Bérubé.

Le gouvernement avait la veille rejeté une motion du PQ dénonçant la décision « déraisonnable » de « quadrupler l’allocation accordée à la présidente du conseil d’administration de Santé Québec et de payer une voiture à sa directrice générale ».