Deux mois après une entente intervenue avec le gouvernement, qui a reporté des procédures judiciaires, les contrôleurs routiers déplorent la lenteur de Québec à confirmer qu’ils seront désormais armés. Le syndicat qui les représente réclame l’accélération des discussions, le métier devenant « de plus en plus dangereux ».

Ce qu’il faut savoir Les contrôleurs routiers québécois réclament d’être armés devant la multiplication des évènements dangereux. Des plaidoiries à ce sujet ont été reportées récemment, Québec ayant fait miroiter une possible entente. Depuis, c’est silence radio du côté du gouvernement, déplore le syndicat des contrôleurs.

« C’est assez irritant, ce qui se passe », dit le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ), Jean-Claude Daignault, en entrevue avec La Presse.

Au mois d’avril dernier, des plaidoiries devaient avoir lieu devant le Tribunal administratif du travail (TAT) afin de trancher sur la possibilité d’armer les contrôleurs routiers, qui déplorent le fait qu’ils font face à davantage d’évènements violents, souvent liés au crime organisé, dans le cadre de leurs fonctions.

Or, selon nos informations, ces plaidoiries n’ont finalement jamais eu lieu, puisque le gouvernement a demandé un report du dossier à la fin du mois de mars, en faisant miroiter la possibilité d’une entente à l’amiable pour que les contrôleurs soient dotés d’une arme de feu de service.

« Il y avait possibilité d’une entente rapide. Au départ, ça nous semblait très positif comme approche, mais depuis, ça n’avance plus, on n’a plus de contacts. On a demandé des rencontres, mais c’est comme si le gouvernement ne voulait pas trop en parler », affirme le leader syndical.

Un message contradictoire ?

D’après certaines sources, des membres du gouvernement se seraient avancés trop vite dans ce dossier. Malgré des signaux d’abord effectivement positifs, Québec serait aujourd’hui plutôt frileux à aller de l’avant en raison du message contradictoire que cela pourrait envoyer d’armer plus d’employés de la fonction publique, au moment où la lutte contre la violence armée bat son plein à Montréal.

Bon nombre d’autres questions devraient aussi être précisées avant la conclusion d’une entente, dont le coût que représenterait le fait d’armer tous les contrôleurs routiers, mais aussi la nécessité d’élargir leur programme de formation à l’École nationale de police (ENP) pour y parvenir.

« Ce n’est pas sexy politiquement, j’en conviens, mais moi, j’ai des membres qui ont peur de ne pas rentrer chez eux le soir », rétorque à ce sujet le président de la FCCRQ, qui a déjà mandaté ses avocats pour demander des audiences au TAT dans les plus brefs délais. Si l’impasse ne se dénoue pas d’ici là, de nouvelles audiences sont prévues les 9, 10 et 11 septembre prochains.

Depuis des mois déjà, la Fraternité réclame que ses membres soient armés. « On côtoie dans notre travail des groupes criminels, mais on n’est pas équipés pour ça. Pour tout vous dire, j’ai beaucoup de monde qui ferme les yeux sur des contrôles, parce qu’ils veulent revenir à la maison à la fin de la journée. On est démunis face à ça », avait fait valoir M. Daignault en février dernier.

Selon lui, « aucun policier au Québec ne ferait notre travail s’il n’était pas armé ». En moyenne, les contrôleurs routiers effectuent entre 80 000 et 100 000 interceptions par année, tant de jour comme de nuit. Ultimement, c’est le bureau du premier ministre François Legault « qui pourrait nous permettre de passer à l’étape finale », affirme M. Daignault.

« Dossier délicat »

Au gouvernement, on demeure pour l’instant très prudent sur cette question, en réitérant que cette affaire demeure « judiciarisée ».

« Il s’agit d’un dossier délicat et important. On le sait que c’est une demande de longue date, qu’il faut bien analyser. Les canaux de communication avec les contrôleurs routiers sont et demeureront ouverts. Le dossier est toujours devant les tribunaux, donc nous limiterons nos commentaires », a fait valoir à ce sujet l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves.

De son côté, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de laquelle relèvent les contrôleurs routiers, a indiqué qu’elle ne fera pas de commentaire, « le processus étant toujours en cours devant le Tribunal administratif du travail ».

L’industrie du camionnage, elle, demeurera attentive aux développements. « Je laisse les autorités compétentes faire l’évaluation de cette approche à l’égard d’une société qui, je le reconnais, a évolué et représente peut-être plus de risques qu’avant », affirme en ce sens le PDG de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux.

En février, La Presse avait rapporté qu’une interception de routine pour des contrôleurs routiers avait mené à la découverte de deux véhicules volés, à Laval, qui se dirigeaient vers le port de Montréal. Dans les derniers mois, plus d’une dizaine d’évènements similaires se sont déroulés avec des contrôleurs routiers, affirme M. Daignault, qui rappelle que des saisies d’armes sont aussi effectuées par ses membres.