La volonté du gouvernement canadien de restreindre le nombre d’immigrants temporaires affectera-t-elle le secteur de la restauration montréalais ? C’est la question qu’on peut se poser à la suite du refus d’Ottawa de délivrer quatre permis de travail pour des cuisiniers étrangers qui répondaient à tous les critères, et dont les dossiers avaient été approuvés par le gouvernement du Québec.

Ce qu’il faut savoir Un restaurateur de Montréal a payé 20 000 $ pour faire venir quatre travailleurs étrangers temporaires, ne parvenant pas à recruter localement.

Le gouvernement du Québec a donné son aval dans les quatre dossiers.

Ottawa a refusé de délivrer les permis de travail.

Ces refus surprennent l’Association Restauration Québec (ARQ) et suscitent une certaine inquiétude dans le milieu.

« Je suis très étonné que le gouvernement fédéral ne donne pas suite à cette demande faite il y a plusieurs mois, qui a été acceptée par le ministère de l’Immigration du Québec », déclare.

Le besoin de main-d’œuvre est là, le besoin est réel, on ne comprend pas pourquoi on vient priver un employeur à l’aube de la grande saison. C’est fâchant. On ne peut pas trouver quatre cuisiniers à temps plein en moins d’un mois dans le marché canadien. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques de l’ARQ

C’est Kwizinn, dans le Vieux-Montréal, qui a fait les frais de cette décision. Son propriétaire, Michael Lafaille, a dépensé 20 000 $ pour faire venir ces travailleurs étrangers, parce qu’il ne parvient pas à recruter des cuisiniers à temps plein au Québec.

Kwizinn est un restaurant de cuisine « fusion caribéenne » d’une centaine de places. Il a quitté le local qu’il occupait rue Wellington, à Verdun, pour s’établir, en mars, dans le Vieux-Montréal, près du marché Bonsecours.

« C’est surtout difficile de trouver des gens qualifiés qui veulent rester plus que quelques semaines, explique M. Lafaille. C’est la main-d’œuvre durable qui est difficile à trouver. »

Refus durs à comprendre

La question est de savoir quelle est vraiment la cause de ces refus. Est-ce le reflet de la nouvelle politique de resserrement d’Immigration Canada ? Ou, comme le croit M. Lafaille, une méfiance à l’égard de l’origine de ces travailleurs, Haïti, par crainte qu’ils demandent l’asile une fois au Canada ? Ou encore une question de délais bureaucratiques à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a le secret ?

« Je suis en train de faire un burnout, affirme le restaurateur de 29 ans. Je travaille 16 heures par jour. Mes cuisiniers sont tous fatigués. Ce ne sont pas des conditions de travail idéales. Mais c’est surtout la transparence du gouvernement qui m’inquiète. Si on veut enlever Haïti de la liste des pays où on peut recruter des travailleurs étrangers temporaires, qu’on l’enlève. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Michael Lafaille, propriétaire du restaurant Kwizinn, dans le Vieux-Montréal, peine à recruter des travailleurs étrangers temporaires.

Je dirais que de mettre Haïti sur cette liste, c’est vraiment un déguisement. C’est littéralement un déguisement parce qu’on trouve toutes les raisons pour refuser ces gens-là. Michael Lafaille, propriétaire du restaurant Kwizinn

M. Lafaille a fait parvenir à La Presse tous les documents acheminés à Immigration Canada : CV des travailleurs, étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), certificats d’acceptation du Québec (CAQ), photos, contrats de travail, preuves de l’expérience de travail, lettres de l’employeur promettant un salaire de 17,50 $ de l’heure, validité des données biométriques, etc.

La raison des refus d’IRCC est la même : « Vous n’avez pu démontrer que vous répondez adéquatement aux exigences de l’emploi que vous envisagez. »

Deuxième demande

Dans un des dossiers, celui d’Anne Martine Michel, diplômée en Haïti d’une école hôtelière, M. Lafaille a présenté une deuxième demande, en offrant de former sa recrue au Québec pendant trois mois. Réponse de l’agent d’IRCC : « Je ne suis pas convaincu que vous avez répondu véridiquement à toutes les questions qui vous ont été posées. »

La restauration est pourtant une industrie où le manque de personnel est bien connu.

« Cuisinier diplômé ou expérimenté » figure sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié du gouvernement du Québec, pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires.

« Quand tu es sur cette liste, c’est parce qu’il y a un déficit, dont un manque de travailleurs, précise M. Vézina, de l’ARQ. On ne comprend vraiment pas la décision du gouvernement fédéral, surtout que le gouvernement du Québec a donné son aval. Habituellement, le gouvernement fédéral octroie les documents nécessaires puisque le Québec a sélectionné ces travailleurs. »

Les décisions d’IRCC surprennent aussi Leslie Mbimbi, cofondatrice et présidente de l’agence Inside Immigration, qui a accompagné M. Lafaille dans ses démarches. Il arrive qu’IRCC refuse d’accorder des permis de travail, dit-elle. « Mais quand il y a une demande d’évaluation d’impact sur le marché du travail et des certificats d’acceptation du Québec, l’expérience de travail des candidats a déjà été vérifiée et validée par plusieurs instances. Donc, c’est sûr que c’est surprenant que le gouvernement du Canada refuse les permis. »

Des options sont possibles, ajoute Mme Mbimbi. « Il ne faut pas lâcher, dit-elle. On peut faire une demande de considération ou une nouvelle demande de permis de travail. Mais ça reste que c’est une charge mentale pour l’employeur, c’est du travail en plus pour toutes les personnes impliquées, c’est de la déception pour les candidats. »

M. Lafaille, de son côté, a décidé d’abandonner. « C’est un cauchemar, confie l’homme. C’est quasiment une fraude, parce que les agents d’IRCC peuvent refuser comme ils veulent. Ce sont eux qui prennent la décision avec un clic, sans aucun motif, sans discussion au préalable. Donc, c’est sûr que c’est affreux. »