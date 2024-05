(Québec) La grande patronne de Santé Québec, Geneviève Biron, place dans un mandat sans droit de regard ses intérêts dans Propulia Capital, plateforme d’investissements qu’elle a fondée après avoir quitté l’entreprise familiale Biron Groupe Santé, en 2021.

Par ailleurs, la nouvelle présidente et cheffe de la direction de la société d’État a également signé un « engagement solennel » à ne dévoiler aucune information qui ne serait pas publique à certains de ses proches, a-t-on appris.

Geneviève Biron, qui ne détient plus aucun intérêt dans Biron Groupe Santé, s’est engagée à ériger « un mur de Chine » entre elle et des membres de sa famille au moment de sa nomination en avril. Sa sœur Caroline tient les rênes de l’entreprise Biron tandis que son mari est avocat conseiller pour les établissements publics et les entreprises privées de soins de santé.

Elle devait aussi mettre en place « une structure » pour se dégager du processus décisionnel de Propulia Capital, dont elle est l’actionnaire principale.

Un mois après sa nomination, le Secrétariat aux emplois supérieurs a confirmé à La Presse que Mme Biron confiera à « un ou des mandataires la détention et la gestion de ses intérêts dans Propulia dans le cadre d’un mandat sans droit de regard ».

L’identité des mandataires n’est pas connue pour l’instant. À cela s’ajoutent d’autres « mesures de sécurité », a-t-on indiqué sans les préciser, malgré nos demandes.

C’est le Secrétariat aux emplois supérieurs qui « s’assurera du respect de ces mesures », a souligné l’équipe des relations avec les médias.

Selon le Code civil, un mandat « est le contrat par lequel une personne […] donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique » à une autre personne « qui par son acceptation s’oblige à l’exercer ». Cela peut ressembler à une procuration, par exemple.

Ce n’est pas exactement la même chose qu’une fiducie « qui prévoit le transfert du patrimoine ou d’une partie dans un autre patrimoine » qui serait constitué, toujours selon le Code civil.

« Assez satisfaisant »

Selon Ivan Tchotourian, professeur titulaire en droit des affaires, gouvernance et responsabilité sociale de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, la mise en place d’un mandat sans droit de regard est « un moindre mal […] assez satisfaisant ».

« Est-ce qu’il y avait d’autres solutions faciles ou praticables ? Pas sûr. Celle-ci est assez classique », explique le professeur, qui rappelle que Mme Biron occupe « un poste important » dans le système de santé, mais que « ce n’est quand même pas l’équivalent d’un ministre ».

Les élus à Québec sont soumis au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Le saut au Parti québécois du grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, avait provoqué en 2015 un débat alors qu’il avait opté pour un mandat sans droit de regard plutôt qu’une fiducie, ce qui n’impliquait pas le transfert de ses intérêts.

Le cas de Pierre Fitzgibbon avait aussi fait la manchette en 2021 lorsque la commissaire à l’éthique avait demandé de suspendre le ministre le temps qu’il se départe de ses intérêts dans deux entreprises ou qu’il les place dans une fiducie sans droit de regard.

Ce n’est sans doute pas parfait, mais on ne pourrait pas demander [à Geneviève Biron] de céder son entreprise, ce qui serait l’extrême. Il fallait trouver une solution, et c’est un juste milieu qui est intéressant. Ivan Tchotourian, professeur titulaire à l’Université Laval

Le mandat de Mme Biron est d’une durée de trois ans, à sa demande.

Propulia Capital « participe à l’essor d’entreprises » en démarrage dans le domaine de l’intelligence artificielle. Son portefeuille est composé de deux entreprises qui touchent la santé, l’une en France et l’autre au Canada. Cette dernière vise à simplifier l’accès des patients aux logiciels de santé.

« Même si c’est un [mandat sans droit de regard], ça reste qu’elle connaît très bien les entreprises dans lesquelles elle a investi. Donc, si un mandat était donné à une de ces entreprises […], ça pourrait quand même laisser cette perception [de conflit d’intérêts] », explique à son tour la professeure titulaire à l’École nationale d’administration publique, Marie-Soleil Tremblay.

« Il va toujours rester une gestion à faire », ajoute-t-elle, précisant que « l’indépendance à tout prix » entraîne néanmoins d’autres défis lorsqu’on veut recruter dans le secteur privé.

Un « engagement solennel »

Par ailleurs, le Secrétariat aux emplois supérieurs a précisé à La Presse les contours du « mur de Chine » promis par Mme Biron.

« La muraille de Chine consiste à la mise en place de mesures empêchant le conjoint ou la sœur de madame Biron d’avoir accès à tout dossier ou communications relatives à Santé Québec qui ne sont pas du domaine public », a écrit l’équipe de relations médias. Cela comprend également un « engagement solennel de Mme Biron de ne rien révéler à son conjoint ou sa sœur », révèle-t-on.

Il s’agit « d’un engagement écrit et signé qui a été transmis au Secrétariat aux emplois supérieurs », a-t-on indiqué. Le contenu de cet engagement n’a pas été rendu public.

Biron Groupe Santé, spécialisé dans l’imagerie médicale, les laboratoires et les soins du sommeil, est inscrit au registre des lobbyistes, car il fait des « représentations auprès des autorités gouvernementales afin d’obtenir des contrats » auprès du ministère de la Santé.

Bien qu’un « engagement solennel » repose en partie sur « la bonne foi » de la personne qui s’y engage, c’est une pratique qui demeure dissuasive, estime M. Tchotourian.

« Je vous dirais aussi que ça fait quelque part partie du métier et que si ce n’est pas respecté, les conséquences peuvent être assez lourdes pour la personne ou l’organisation. Advenant que ça se produise malheureusement, c’est sûr qu’après coup, il ne faut pas oublier l’impact sur la réputation que ça pourrait avoir aussi bien pour Mme Biron elle-même que pour sa famille », relate l’expert.

Selon lui, ce type de pratique peut inclure différents engagements comme de ne pas influencer un processus, de se récuser en cas de décision où la personne peut être en conflit d’intérêts, ou de ne pas faire circuler d’information privilégiée.