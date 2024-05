Au plus fort de l’évènement, lundi soir, plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec ont été en panne en raison des orages.

(Montréal) Il y avait toujours 10 000 clients d’Hydro-Québec qui n’avaient pas accès au courant mardi matin, au lendemain du passage d’un système météorologique qui s’est accompagné de pluie forte, de vents violents, d’orages et même d’une possible tornade.

La Presse Canadienne

Vers 6 heures, la société d’État rapportait que 10 582 de ses abonnés étaient affectés par les 258 pannes en cours. Les régions les plus affectées étaient les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent.

Au plus fort de l’évènement, lundi soir, plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec ont été en panne en raison des orages. La société d’État a déployé plus de 200 équipes sur le terrain afin de rétablir le courant « le plus rapidement possible ».

Le phénomène météorologique de lundi aura cependant été marqué par le passage d’une possible tornade ayant fait des dommages matériels près de Rigaud, en Montérégie.

Sur des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on peut clairement voir une colonne rotative qui se déplace.

Questionné à ce sujet lundi soir, le météorologue à Environnement Canada Jean-Philippe Bégin a précisé qu’il était trop tôt pour confirmer l’évènement hors de tout doute, mais il a ajouté que son équipe avait été en mesure de confirmer que ces images ont bel et bien été prises dans ce secteur, et que « tout pointe vers une tornade ».

Une équipe de chercheurs du Northern Tornadoes Project, de l’Université Western, en Ontario, se rendra sur les lieux mardi afin d’enquêter sur cet évènement. Sur le réseau social X, le Northern Tornadoes Project a indiqué que d’après des images captées sur vidéo, des photos et des données tirées des radars, tout porte à croire qu’une tornade s’est produite près de Rigaud vers 17 h 45.

Selon le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Rigaud, Guillaume Roy, quatre maisons ont été endommagées, dont une qui a eu son toit arraché. Deux granges et deux silos à grains ont aussi été abîmés.

Dans une de ces installations, M. Roy a souligné qu’un garage contenant des poulets a disparu.

Il a affirmé lundi soir qu’heureusement, personne n’a été blessé.

Sur sa page Facebook, la municipalité de Très-Saint-Rédempteur, tout près de Rigaud, a ajouté qu’une résidence et des bâtiments agricoles ont été endommagés par la tornade.