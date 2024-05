Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

La Fraternité des policiers et policières de Montréal s’inquiète de la possibilité que le SPVM perde le contrat de desserte policière de l’aéroport Montréal-Trudeau – et des conséquences qui pourraient en résulter.

Dans une lettre adressée à la mairesse Valérie Plante, le président de la Fraternité, Yves Francœur, a avancé que les aéroports étaient une cible privilégiée « en matière de terrorisme ». Advenant un cas de terrorisme, fait-il valoir, « chaque minute compte [et] il est impératif d’assurer un temps de réponse optimal ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’aéroport Montréal-Trudeau

C’est notamment pourquoi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) devrait conserver les rênes de la sécurité, argue-t-il : « Seules des communications efficaces peuvent permettre d’intervenir prestement et contenir ou neutraliser une menace, d’où l’importance d’opérer sur une seule et même fréquence radio, ce qui ne serait pas possible avec un autre corps de police. »

L’Aéroport de Montréal (ADM) a lancé un appel d’offres afin d’évaluer les offres d’autres corps de police – la période de soumissions prendra fin le 7 juin. En se tournant vers la mairesse, le syndicat policier espère avoir son appui pour la reconduction du contrat, « surtout pour [assurer] la sécurité des citoyens ».

« Expertise pointue »

Dans son argumentaire, le président syndical met également de l’avant l’« expertise pointue » du SPVM en matière de sécurité dans un environnement aéroportuaire doté de « spécificités ». Il s’agirait, selon lui, du seul corps policier capable d’assurer cette mission à l’aéroport, où transitent annuellement quelque 22 millions de voyageurs.

Au fil des ans, l’unité policière affectée à la sécurité à Montréal-Trudeau « a mis en œuvre plusieurs outils et approches ». Or, ceux-ci ne peuvent être appliqués efficacement que « dans le cadre d’une vision intégrée et d’un service global de sécurité publique sur l’île de Montréal ».

« Dans un dossier comme celui-ci, la sécurité des voyageurs et des citoyens montréalais doit primer sur toute autre considération », affirme M. Francœur, dont l’organisation compte plus de 4200 membres.